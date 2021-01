Piper Sandler : étend son activité de banque d'investissement européenne dans le secteur de la santé avec l'embauche de Vincenzo di Nicola

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR), une banque d’investissement de premier plan, a le plaisir d’annoncer la nomination de Vincenzo di Nicola au poste de directeur général du groupe bancaire d’investissement dans la santé de la société. Il élargira l’équipe européenne dédiée aux soins de santé de la société ainsi que la couverture mondiale des activités d’externalisation pharmaceutique, et sera basé dans le bureau londonien de la société.

Avant de rejoindre la compagnie, M. di Nicola était directeur général, responsable des soins de santé pour la région Europe et co-responsable de l’externalisation pharmaceutique chez Cantor Fitzgerald. Avant cela, il a occupé le poste de directeur général et de responsable des soins de santé de la région Europe chez Robert W. Baird & Co.

« Nous sommes ravis d’accueillir Vincenzo au sein de notre plateforme de santé », a déclaré Peter Day, co-responsable des services bancaires d’investissement en santé chez Piper Sandler. « Vincenzo bénéficie de 20 ans d’expérience dans les services bancaires d’investissement, principalement dans le domaine des soins de santé, et nous sommes impatients de tirer parti de sa profonde expertise sectorielle pour étendre notre plateforme européenne de banque d’investissement dans le secteur de la santé et élargir la couverture mondiale de nos activités d’externalisation pharmaceutique. »

M. di Nicola est titulaire d’une licence en économie internationale de l’université de Naples et d’un master en finance de la London Business School.

À PROPOS DE PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d’investissement déterminée à aider ses clients à réaliser le pouvoir du partenariat (Realize the Power of Partnership®). Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d’investissement sont offerts aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; en Europe via Piper Sandler Ltd., agréé et réglementé par l’Autorité en matière de conduite financière au Royaume-Uni (U.K. Financial Conduct Authority) ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Limited, agréé et réglementé par la Commission des opérations sur titres et opérations à terme (Securities and Futures Commission). Les stratégies de capitaux privés et les services de conseil sur les revenus fixes sont proposés via des filiales enregistrées et distinctes spécialisées dans le conseil.

Suivez Piper Sandler : LinkedIn | Facebook | Twitter

©2021. Depuis 1895. Piper Sandler Companies. 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402-7036

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210128006211/fr/