Piper Sandler finalise l'acquisition de Stamford Partners LLP, formant ainsi une équipe européenne spécialisée dans les produits de consommation

Cette acquisition ajoute à l’activité de conseil en produits de consommation de Piper Sandler de solides capacités en matière de fusions et acquisitions dans le secteur européen des produits alimentaires et des boissons

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR), une banque d’investissement de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Stamford Partners LLP. L’équipe londonienne, qui offre des services de conseil en fusions et acquisitions de premier ordre adaptés aux exigences uniques des clients dans le secteur européen des produits de consommation, est dirigée par les trois associés du cabinet, Damian Thornton, Simon Milne et Alastair Mathieson. Cette acquisition ajoute un autre cabinet de conseil leader du secteur à la plateforme Piper Sandler et élargit les capacités de services bancaires d’investissement de Piper Sandler en Europe.

« Nous sommes ravis de nous associer à un cabinet qui partage notre vision, notre culture et notre engagement vis-à-vis des clients tout au long de leur parcours. Ce partenariat s’aligne sur notre objectif qui est de développer notre cabinet de services bancaires d’investissement en Europe avec des équipes qui partagent notre philosophie et fournissent des services de conseil de premier ordre et une expertise approfondie du secteur », a déclaré Peter Hall, directeur général et chef des services bancaires d’investissement européens chez Piper Sandler.

Piper Sandler possède une franchise de produits de consommation de premier plan, avec plus de 50 professionnels spécialistes des services bancaires d’investissement. L’équipe est spécialisée dans plusieurs secteurs verticaux clés du marché de la consommation, y compris l’agriculture, la beauté et les soins personnels, les produits de consommation diversifiés, les produits alimentaires et les boissons, les services de santé et de bien-être, les restaurants et le commerce de détail et le commerce perturbateur.

À propos de Piper Sandler

En tant que banque d’investissement de premier plan, nous promouvons la croissance et la réussite de nos clients, grâce à nos compétences d’experts du secteur, des conseils avisés, et une culture différenciée hautement productive. Nous transcendons les transactions pour définir les possibilités, permettant ainsi aux clients d’atteindre leurs objectifs à court terme tout en concrétisant leur vision à long terme. Fondée en 1895, la société a son siège à Minneapolis, et compte des bureaux dans le reste des États-Unis ainsi qu’à Londres, Aberdeen et Hong Kong. Pour en savoir plus, rendez-vous sur PiperSandler.com.

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d’investissement de premier plan, dont la mission est d’aider ses clients à « Réaliser le pouvoir du partenariat » (Realize the Power of Partnership®). Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d’investissement sont offerts : aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; au Royaume-Uni via Piper Sandler Ltd., agréée et réglementée par la U.K. Financial Conduct Authority ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Ltd., agréée et réglementée par la Securities and Futures Commission. Les services de gestion d’actifs alternatifs et de conseil en matière de titres à revenu fixe sont proposés via des filiales enregistrées et distinctes.

