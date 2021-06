Piper Sandler :  Sandler conseille SK Capital sur la vente de Niacet à Kerry

Le groupe de banque d’investissement de produits chimiques et matériaux,de Piper Sandler & Co. (The Valence Group) a annoncé aujourd’hui avoir conseillé SK Capital Partners dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, Niacet Corporation, à Kerry Group plc pour la somme de 1,015 milliard USD (853 millions EUR) sur une base nette de trésorerie et de dette, sous réserve des ajustements habituels liés la clôture. Suite à l’acquisition, Niacet sera intégrée à la plateforme mondiale de protection et conservation alimentaires, de Kerry.

La clôture de la transaction devrait survenir d’ici la fin du troisième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires habituelles.

Niacet est un leader mondial du marché des technologies de conservation. La société est nettement positionnée en tête dans les domaines de la boulangerie et de la pharmacie, et des systèmes rentables de conservation à faible teneur en sodium pour la viande et les aliments à base de plantes, dans les solutions traditionnelles et « clean label ». Niacet se distingue par ses technologies de processus exclusives, liées au séchage et à la granulation, dans ses principales catégories de marché que sont la boulangerie, la viande et la pharmacie. L’entreprise compte des clients dans plus de 75 pays et des sites de fabrication clés à Niagara Falls (États-Unis) et à Tiel (Pays-Bas).

SK Capital est une société d’investissement privée, spécialisée dans les matériaux de spécialité, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. SK Capital compte dans son portefeuille des entreprises qui génèrent des revenus d’environ 11 milliards USD par an, emploient plus de 16 000 personnes à travers le monde, et exploitent 150 usines réparties dans 28 pays.

