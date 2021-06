Piper Sandler : conseille EverArc concernant son acquisition de Perimeter Solutions

Le groupe de banque d’investissement en produits chimiques et matériaux (The Valence Group) Piper Sandler & Co. conseille EverArc Holdings concernant l’acquisition à 100 % de Perimeter Solutions, auprès de SK Capital, comme annoncé antérieurement.

EverArc Holdings Limited (LSE : EVRA / EVWA) a signé un accord définitif avec SK Invictus Holdings S.à.r.l., une filiale de fonds conseillée par SK Capital Partners, portant sur l’acquisition à 100 % de SK Invictus Intermediate S.à.r.l, tête de groupe de Perimeter Solutions, l’un des principaux fabricants de produits de lutte contre les incendies et additifs lubrifiants, de haute qualité, à l’échelle mondiale, et ce, pour une contrepartie totale d’environ 2 milliards USD, composée d’espèces et d’actions privilégiées, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être clôturée au T4 2021.

EverArc Holdings Limited (LSE : EVRA / EVWA) est une société d’acquisition cotée en bourse, dont la création remonte à novembre 2019 en vue de procéder à l’acquisition d’une société ou d’une activité cible.

Perimeter est l’un des principaux fabricants de produits de lutte contre les incendies et additifs lubrifiants, de haute qualité, à l’échelle mondiale. L’activité de Sécurité incendie inclut l’élaboration et la fabrication de produits de gestion des incendies, ainsi que des services et des solutions de prétraitement destinés à la gestion des feux de forêt, et des incendies dans des zones militaires, industrielles ou municipales. L’activité Additifs pétroliers produit du pentasulfure de phosphore (« P2S5 »), de haute qualité, utilisé dans la préparation des additifs lubrifiants à base de dialkyldithiophosphate de zinc (« ZDDP »), afin de fournir aux clients finaux des solutions anti-usure essentielles.

