Pipestone Energy Corp. est une société canadienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société se concentre sur le développement de ses actifs riches en condensats dans la région de Pipestone en Alberta. Elle est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de liquides de gaz naturel, y compris le condensat, le pentane, le butane, le propane et l'éthane (liquides) et le gaz naturel dans l'Ouest canadien. Elle est l'exploitant d'un actif Montney riche en condensats dans la région de Pipestone, près de Grande Prairie. Son projet Pipestone Wembley est situé juste à l'extérieur de Grande Prairie, en Alberta, et couvre plus de 90 000 acres nets.