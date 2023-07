Piquadro SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de la mode. La société est active dans la conception, la production et la distribution d'accessoires en cuir sous sa propre marque. Le portefeuille de produits de la Société comprend des sacs pour femmes, des sacs de voyage, des porte-documents, des ceintures, des portefeuilles, des porte-clés, des étuis à cigares, des organiseurs, des parapluies et des sacs à dos, entre autres. La société vend ses produits par le biais de deux canaux de distribution, à savoir les magasins à exploitation directe (DOS) et le canal indirect (vente en gros). Les filiales de la société comprennent Piquadro Espana Slu, Piquadro Deutschland Gmbh, Unibest Leather Goods Zhongshan Co Ltd, Piquadro Swiss SA, Piquadro France SARL, Piquadro UK Ltd, Piquadro Hong Kong Ltd, Piquadro (Trading) Shenzhen Co Ltd et Piquadro Taiwan Ltd.

Secteur Habillement et accessoires