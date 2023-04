Piquadro, revenus en hausse à deux chiffres au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année

(Alliance News) - Piquadro Spa a déclaré mercredi que les revenus pour le quatrième trimestre et l'exercice complet se terminant le 31 mars 2023 ont connu une hausse à deux chiffres en glissement annuel.

Au cours de l'exercice 2022-2023, les revenus ont augmenté de 18 %, passant de 149,4 millions d'euros à 175,6 millions d'euros, tandis que, pour le seul quatrième trimestre, ils ont progressé de 22 %, passant de 40,0 millions d'euros à 48,8 millions d'euros.

Parmi les marques, Piquadro a progressé de 19 % à 76,2 millions d'euros sur l'année et de 20 % à 23,0 millions d'euros sur le trimestre ; The Bridge a vu ses ventes augmenter de 23 % à 31,0 millions d'euros sur l'année et de 22 % à 7,9 millions d'euros sur le quatrième trimestre ; les revenus de Maison Lancel ont progressé de 14 % sur l'année à 68,3 millions d'euros et de 25 % à 17,9 millions d'euros sur le trimestre.

"Les revenus du dernier trimestre et de l'année sont très positifs et confirment nos prévisions", a commenté Marco Palmieri, président et CEO du groupe Piquadro, "Les trois marques de notre groupe ont enregistré une croissance à deux chiffres. L'état du carnet de commandes et la performance de DOS au cours des dernières semaines nous permettent d'être positifs sur l'exercice qui vient de commencer, tant en termes de croissance que de rentabilité, même avec les inconnues d'un contexte macroéconomique très volatile".

L'action Piquadro est en hausse de 0,3 % à 1,7350 EUR par action.

