Piraeus Financial Holdings SA, anciennement connu sous le nom de Piraeus Bank SA, est un institut bancaire basé en Grèce. Il opère dans les principaux secteurs d'activité suivants : La banque de détail, la banque d'entreprise, la banque d'investissement, ainsi que la gestion d'actifs et la trésorerie. Le segment de la banque de détail comprend les opérations de banque de détail de la Banque et de ses filiales, qui s'adressent aux clients de détail, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, telles que les dépôts, les prêts et les lettres de garantie, entre autres. Le secteur de la banque d'entreprise comprend les services liés à la banque d'entreprise, fournis par la Banque et ses filiales, qui s'adressent aux sociétés maritimes, tels que les prêts syndiqués, le financement de projets et les importations-exportations, entre autres. Le secteur de la banque d'investissement comprend les activités liées aux opérations de banque d'investissement de la Banque et de ses filiales, telles que les services d'investissement et de conseil, les services de souscription et les cotations publiques, ainsi que les services boursiers, entre autres.

Secteur Banques