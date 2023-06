Piramal Enterprises Limited : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier

Piramal Enterprises Limited (PEL) est une société basée en Inde qui exerce des activités diversifiées, telles que les services financiers et les produits pharmaceutiques. Les services financiers de PEL proposent une gamme de produits et de solutions financières, avec des financements de gros et de détail. L'activité de prêt de gros fournit des financements aux promoteurs immobiliers, ainsi qu'aux entreprises. Dans le cadre du financement de détail, PEL est engagé dans la construction d'une plateforme multi-produits et propose des prêts immobiliers, des prêts pour les petites entreprises et des prêts pour le fonds de roulement à ses clients. La société propose India Resurgence Fund (IndiaRF), la plateforme d'investissement en actifs en difficulté, qui investit dans des actions et/ou des dettes dans des secteurs autres que l'immobilier. Ses services financiers comprennent également des actifs alternatifs et des investissements dans le groupe Shriram. PEL a un modèle d'entreprise différencié qui est diversifié sur trois segments : Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), Complex Hospital Generics (CHG), et India Consumer Healthcare.