Pirelli : Stifel abaisse sa recommandation

Stifel abaisse sa recommandation sur Pirelli à 'conserver', jugeant que 'la récompense du risque semble désormais moins convaincante', au vu de son objectif de cours relevé à 5,40 euros dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 9% en moyenne jusqu'en 2023.



'Si 2021 devrait profiter d'une solide reprise, aidée par une base de comparaison 2020 très faible en termes de volumes, la tarification et les réductions des coûts, cette performance semble déjà intégrée par le marché', pense le broker.



S'il considère comme 'bien conçu' le plan industriel jusqu'en 2025 du pneumaticien italien, Stifel considère que 'comme le montre l'histoire récente du groupe, les risques d'exécution restent élevés' et que 'la route au-delà de 2021 pourrait s'avérer cahoteuse'.



