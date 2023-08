(Alliance News) - Le conseil d'administration de Pirelli & C. Spa, qui s'est réuni pour la première fois jeudi après la nomination trois jours plus tôt, a nommé Andrea Casaluci au poste d'administrateur délégué de la société.

Marco Tronchetti Provera a été choisi comme vice-président exécutif, tandis que la société a également mis en place la direction générale de l'entreprise, confiée à Francesco Tanzi.

Le conseil d'administration de Pirelli a nommé les comités : dans le comité des rémunérations, Michele Carpinelli, Paola Boromei, Alberto Bradanini et Chen Aihua travailleront avec le président Grace Tang ; dans le comité du contrôle, des risques et de la gouvernance d'entreprise, Giovanni Lo Storto, Roberto Diacetti, Michele Carpinelli et Chen Aihua travailleront aux côtés du président Fan Xiaohua.

Marco Tronchetti Provera, président, Domenico De Sole, Chen Aihua et Zhang Haitao feront également partie du comité des nominations et des successions ; Jiao Jian, Andrea Casaluci, Domenico De Sole, Alberto Bradanini, Roberto Diacetti, Chen Qian et Zhang Haitao feront partie du comité des stratégies, sous la présidence de Tronchetti Provera.

Marisa Pappalardo, présidente, ainsi que Giovanni Lo Storto et Michele Carpinelli rejoindront le comité des parties liées ; Jiao Jian, Andrea Casaluci et Giovanni Lo Storto ont été nommés au comité du développement durable, avec Tronchetti Provera comme président.

Enfin, le conseil d'administration a confirmé Fabio Bocchio en tant que responsable de la rédaction des documents comptables de l'entreprise et Carlo Secchi - en tant que président -, Antonella Carù et Alberto Bastanzio en tant que membres de l'organe de surveillance, dans la continuité du mandat précédent, qui a expiré en même temps que le conseil qui l'avait nommé.

Le cours de l'action Pirelli a baissé de 1,1 %, à 4,80 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.