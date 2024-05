Le fabricant italien de pneumatiques Pirelli a déclaré jeudi que son bénéfice d'exploitation ajusté avait augmenté de 5,8 % au premier trimestre de l'année, le groupe ayant bénéficié de gains d'efficacité.

La société, qui est le seul fournisseur de pneus pour les voitures de Formule 1, a déclaré que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) s'élevait à 262,2 millions d'euros (282,36 millions de dollars) pour la période janvier-mars, dépassant le consensus des analystes de 257 millions d'euros fourni par la société.

Pirelli, qui a mis à jour plus tôt cette année son plan d'affaires jusqu'en 2025, a confirmé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 6,6 et 6,8 milliards d'euros environ et une marge EBIT ajustée comprise entre plus de 15 et 15,5 %. (1 $ = 0,9286 euros) (Reportage d'Enrico Sciacovelli, édition de David Evans)