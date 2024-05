(Alliance News) - Le Mib est resté haussier vendredi, maintenant la barre des points dans la zone des 34 400, après que le chiffre de l'inflation de la zone euro se soit accéléré plus que prévu, rendant les perspectives des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne encore plus incertaines, la réduction de la semaine prochaine étant déjà écartée par les salles de marché.

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,6 % en mai par rapport à l'année précédente, contre 2,4 % en avril, a déclaré Eurostat vendredi. Ce chiffre est supérieur à l'estimation médiane des analystes, qui était de 2,5 %.

Il convient de noter que les responsables de la BCE ont mis en garde contre une trajectoire irrégulière, la croissance des prix se rapprochant de l'objectif de 2 % après son pic historique.

Ainsi, le FTSE Mib se négocie dans le vert de 0,1 pour cent à 34 478,93.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,2 %, le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,1 % et le CAC 40 de Paris évolue dans le rouge de 0,2 %.

Parmi les valeurs mineures, les moyennes capitalisations sont en baisse de 0,5 % à 47 565,19, les petites capitalisations sont dans le rouge de 0,4 % à 29 281,31, tandis que l'Italie croissance avance de 0,1 % à 8 217,02.

Sur le Mib, le titre Pirelli progresse bien, avec une hausse de 1,5 % et un prix de 6,00 euros, après la séance d'hier qui a vu une baisse de 4,5 %. Les Chinois de Silk Road Fund sont sortis de Pirelli, le fonds détenant environ 9%. Tronchetti Provera, d'autre part, a pris une participation de 2,2 % pour atteindre un peu moins de 23 %, un an après que le gouvernement a appliqué l'énergie dorée au groupe, qui travaille entre autres pour la Défense.

Banca Monte dei Paschi, d'autre part, a progressé de 1,6 %, à la suite du bénéfice de clôture de la veille de 2,2 %.

BPER Banca - dans le noir avec 0,8% - a annoncé jeudi la clôture anticipée au 31 décembre 2024 de son plan d'affaires 2022-2025 à la lumière de la réalisation rapide d'objectifs économiques et financiers clés. Ainsi, le conseil d'administration a mandaté l'administrateur délégué pour préparer un nouveau plan 2024-2027.

Italgas - stable à 4,85 euros - a déclaré jeudi que le conseil d'administration a analysé les performances opérationnelles et financières attendues du groupe en 2024 et a approuvé les orientations pour l'année. Dans le détail, les prévisions tablent sur un chiffre d'affaires ajusté d'environ 1,8 milliard d'euros, un Ebitda ajusté compris entre 1,32 et 1,35 milliard d'euros et un Ebit ajusté d'environ 800 millions d'euros.

En queue de peloton, Telecom Italia perd 1,9%, après que le feu vert de la veille ait clôturé avec une hausse de 1,6%.

Saipem est également en queue de peloton, en baisse de 1,3%. Le titre a augmenté sa capitalisation boursière de plus de 56% depuis le début de l'année 2024.

Dans le segment des cadets, Piovan a pris la première place après avoir grimpé de 0,7 pour cent à 12,20 euros, faisant écho à la clôture verte de jeudi de 0,8 pour cent. Dans l'analyse de Teleborsa, "le scénario actuel de Piovan montre un relâchement de la ligne de tendance lors du test du support de 11,77. En présence d'éléments positifs, la ligne de tendance est inclinée vers le haut jusqu'à ce qu'elle teste le niveau de 12,22. Les implications techniques tendent vers une poursuite de la phase baissière vers de nouveaux plus bas observés à 11.58.

BFF avance plutôt de 1.6%, avec un prix à EUR9.02 suivant le vert de la veille clôturé avec un plus 0.8%.

Banca Ifis - dans le rouge de 0,2% - a annoncé que Katia Mariotti, l'actuelle responsable de la division NPL, a terminé le plan d'affaires de trois ans de la division et occupera un nouveau poste professionnel chez AMCO - Asset Management Company le 3 août.

Industrie de Nora, pour sa part, perd 1,9 % à 12,95 euros par action, après un feu vert de 1,7 % à la veille de la réunion.

Reply, d'autre part, recule de 2,0% à EUR130,70 par action, après que les trois séances précédentes aient été clôturées par une bougie baissière.

Dans le segment SmallCap, SIT progresse de 2,9% à EUR 1,95 après deux séances clôturées dans le rouge.

Alkemy, d'autre part, s'est apprécié de 2,5%, après 2,6% dans le rouge la veille.

A la baisse, Gabetti laisse 2,2% sur le carreau, s'acheminant vers une troisième séance de baisse.

Pour Newlat, en revanche, la baisse est de 3,5%, une prise de bénéfices après cinq séances de hausse.

Parmi les PME, Eprcomunicazione a chuté de 5,2%, pour sa sixième séance de hausse et avec une capitalisation boursière en hausse de près de 49% au cours du dernier mois.

Compagnia dei Caraibi a baissé de 4,1 % à 1,06 EUR par action, se dirigeant vers sa quatrième session baissière.

DBA Group a chuté de 3,3 % à 2,92 EUR, après une perte de 4,1 % la veille.

À New York, le Dow a chuté de 0,9 %, le Nasdaq de 1,1 % et le S&P 500 de 0,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0846 USD contre 1,0844 USD jeudi à la fermeture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2724 USD contre 1,2745 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 82,04 USD le baril contre 83,14 USD le baril jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 341,67 USD l'once contre 2 344,44 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi, aux États-Unis, à 1430 CEST comprend les données PCE et l'indice de base des prix des dépenses personnelles, tandis qu'au Canada, à la même heure, le PIB est attendu.

