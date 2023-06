Le gouvernement exerce son pouvoir d'or sur les cyber-pneus de Pirelli

(Alliance News) - Pirelli & C. Spa a annoncé que le Conseil des ministres italien a exercé le pouvoir d'or concernant la rumeur d'une prise de contrôle du groupe de pneumatiques par la Chine.

Le Conseil des ministres, en adoptant la mesure, a considéré, entre autres, que la technologie pertinente de Pirelli représente une partie de l'activité de Pirelli et que les risques qui y sont associés nécessitent des garanties structurelles qui vont au-delà de la nature temporaire du pacte d'actionnaires, et que tout changement dans la gouvernance d'entreprise de Pirelli, y compris le non-renouvellement ou la stipulation du pacte d'actionnaires, doit être notifié, comme l'a expliqué l'entreprise.

En détail, CNRC doit respecter l'engagement de ne pas exercer d'activités de gestion et de coordination, comme indiqué ci-dessous, à titre d'exemple mais sans s'y limiter ; s'engager à faire en sorte que le directeur général de Pirelli, issu de la liste majoritaire, soit désigné par Camfin et que, par conséquent, sur les 12 administrateurs de Pirelli, issus de la liste majoritaire, quatre soient désignés par Camfin s'engager à ce que la fonction de directeur général, à qui est délégué le pouvoir de mettre en œuvre le plan d'affaires, le budget et la gestion ordinaire de Pirelli, soit introduite ; s'engager à ce que tous les organes de direction de Pirelli soient identifiés exclusivement parmi les administrateurs désignés par Camfin.

En outre, l'actionnaire chinois doit s'engager à ce que le pouvoir de nommer et de révoquer les directeurs et directeurs adjoints de Pirelli soit dévolu au vice-président exécutif ou à l'administrateur délégué s'engager, avec Pirelli, à ce que les statuts soient modifiés de manière à ce que, en ce qui concerne les résolutions du conseil d'administration relatives aux actifs d'importance stratégique et à la nomination et à la révocation des cadres ayant des responsabilités stratégiques, la proposition soit réservée au directeur général et que toute décision contraire ne puisse être adoptée qu'avec le vote d'au moins 4/5 du conseil d'administration.

En outre, il est interdit de partager les informations relatives aux technologies couvertes par des droits de propriété industrielle, des droits de propriété intellectuelle ou, en tout état de cause, toute information relative au savoir-faire lié à ces technologies, même si elles sont en phase de développement, ainsi que le transfert ou le partage avec des sujets liés au gouvernement chinois de toutes les données collectées ou traitées par le biais de la cyber-technologie.

"La mesure par laquelle le bureau du Premier ministre a exercé ses pouvoirs spéciaux fournit également à Pirelli une série d'instruments pour la protection des actifs d'importance stratégique, y compris une autorisation de sécurité industrielle stratégique qui prévoit des limites à l'accessibilité de l'information. Pirelli devra également mettre en place une unité organisationnelle autonome pour la sécurité", a expliqué la société.

La mise en œuvre de ces exigences sera contrôlée par le ministère des entreprises et du Made in Italy. Pirelli est tenu d'envoyer au ministère, dans les 30 jours suivant l'approbation des états financiers, à partir de celui se rapportant à l'année 2023, un rapport rédigé par le conseil des commissaires aux comptes communiquant les mesures adoptées conformément aux déterminations prises avec la mesure et toute autre mesure de l'entreprise ou de la société pertinente à cet égard".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

