(Alliance News) - Lundi, les principales places boursières européennes ont clôturé la séance dans le vert, à l'exception de Londres, qui a terminé juste en dessous du pair.

"Les marchés européens ont rebondi après les creux de la semaine dernière, mais les investisseurs sont peu enthousiastes face à l'incertitude politique qui règne. Les acheteurs d'actions, en particulier ceux de France, pourraient choisir d'attendre la fin des élections. Bien que le Royaume-Uni soit exempté de cette incertitude, il a été mis dans le même sac pour le moment, et le rallye initial du FTSE 100 s'est rapidement essoufflé ce matin", a commenté Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés sur la plateforme de trading en ligne IG.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,7 pour cent à 32 908,05, le Mid-Cap a terminé dans le vert de 0,6 pour cent à 46 643,54, le Small-Cap a gagné 1,0 pour cent à 28 532,00 tandis que l'Italian Growth a gagné 0,1 pour cent à 8 058,36.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé légèrement dans le rouge, le CAC 40 de Paris a clôturé en hausse de 0,9 % tandis que le DAX 40 de Francfort a gagné 0,4 %.

Sur la liste des valeurs sûres, Leonardo a clôturé dans le vert avec une hausse de 2,9 %, suivi par les principales banques : Banca Popolare di Sondrio, UniCredit et BPER Banca ont terminé avec des gains compris entre 2,6 % et 1,9 %.

UniCredit et Cassa Depositi e Prestiti ont annoncé lundi que le programme ESG Basket Bond destiné à soutenir les plans de croissance des entreprises actives dans les secteurs stratégiques de l'économie italienne se poursuivait avec deux nouvelles tranches destinées à six PME et entreprises de taille intermédiaire italiennes pour un montant de 42 millions d'euros.

Unipol et Poste Italiane ont également réalisé de bonnes performances, en hausse de 2,6 % et 1,6 %.

Pirelli - dans le vert de 1,2% - a annoncé vendredi que S&P Global Ratings avait révisé sa note sur la société, confirmant sa note d'investissement BBB- et améliorant la perspective de "stable" à "positive". En expliquant la révision à la hausse des perspectives, "l'agence a souligné que Pirelli est bien positionné pour réaliser son plan d'affaires pour 2024-2025, qu'il dispose d'une solide discipline en matière de coûts et d'un positionnement fort dans les pneus de grande valeur qui lui permet de générer un flux de trésorerie d'exploitation stable avec un désendettement conséquent", a expliqué l'entreprise dans une note.

Tenaris - en hausse de 0,6 pour cent - a déclaré avoir achevé la troisième tranche de son plan de rachat de 1,2 milliard de dollars et entamé la quatrième. Au cours de la troisième tranche, la société a racheté 18,1 millions de ses propres actions ordinaires, pour un montant total de 300 millions d'USD. À ce jour, l'entreprise détient 34,4 millions d'actions ordinaires propres, ce qui représente un peu moins de 3,0 % de son capital social.

La GRE, quant à elle, a vendu 4,8 % et s'est retrouvée dans le fonds. BofA a initié une couverture sur le titre avec une recommandation 'sous-performance' et un prix cible de 23,00 euros.

Assicurazioni Generali - en hausse de 0,9% - a annoncé lundi la nomination de Cécile Paillard au poste de Group Chief Transformation Officer, à compter du 2 septembre, sous la responsabilité directe du directeur général, Marco Sesana.

Sur le marché des valeurs moyennes, Fincantieri a clôturé dans le rouge (1,7 %) après la publication dans la matinée d'informations concernant le décès du président Claudio Graziano.

L'ancien chef d'état-major des armées se serait suicidé, selon les premières reconstitutions fournies par la presse.

The Italian Sea Group, en baisse de 2,2 %, et Carel Industries, en baisse de 2,1 %, sont plus mal lotis.

En tête de liste, le groupe Moltiply, dans le vert de 3,5 %, tandis que les actions B de MFE ont clôturé en hausse de 2,2 %.

Lottomatica était en hausse de 0,6 %, après avoir atteint 10,65 euros. Redburn Atlantic a initié une couverture sur Lottomatica, la notant 'neutre' et fixant un prix cible de 12,45 euros.

Dans le secteur des petites capitalisations, CY4Gate - en hausse de 0,3% - a annoncé lundi qu'elle avait signé des contrats d'une valeur totale d'environ 1,7 million d'euros par l'intermédiaire de l'une de ses filiales pour le renouvellement et l'évolution des solutions d'intelligence décisionnelle sur les marchés étrangers.

EEMS a terminé en hausse de 17%, suivi par Newlat Food et Fiera Milano, en hausse de 12% et 8,3% respectivement.

Parmi les PME, Innovatec - dans le vert par 0,3% - a annoncé lundi que Haiki+, une sous-holding de son unité d'affaires Environnement et Circulation, a souscrit, par l'intermédiaire de sa filiale Haiki Recycling, à une augmentation de capital qui lui est réservée dans IGERS, une société active dans le recyclage des déchets et de la ferraille du circuit textile.

L'opération, dont la contre-valeur s'élève à ce stade à environ 700 000 euros - entièrement souscrite et versée aujourd'hui - vise à fournir les moyens financiers, techniques et opérationnels pour que la première usine intégrée en Italie pour le recyclage des déchets et rebuts textiles visant à récupérer des fibres naturelles et synthétiques à réintroduire dans le circuit de production voie le jour, comme l'a expliqué la société dans une note.

Energy - en baisse de 0,5 % - a annoncé lundi que de récentes acquisitions avaient abouti à la création du groupe Energy, un fabricant de systèmes technologiques complets et un fournisseur de premier plan de systèmes de stockage d'énergie par batterie, ainsi que de services d'ingénierie et d'informatique en nuage.

Bellini Nautica a clôturé en hausse de 43 % à 3,22 euros par action, suivie par Aton Green Storage, qui a gagné 15 % à 6,25 euros par action.

À New York, le Dow a progressé de 0,1 %, le Nasdaq a gagné 0,2 %, tout comme le S&P 500.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0718 USD contre 1,0694 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2684 USD contre 1,2678 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 83,50 USD contre 82,78 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 312,84 USD l'once contre 2 331,03 USD vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 1100 CEST, l'indice ZEW du sentiment sur l'économie allemande et celle de la zone euro, ainsi que l'indice général des prix à la consommation pour la zone euro.

Aux États-Unis, les ventes au détail sont attendues à 1430 CEST, suivies à 1515 CEST par la production industrielle et manufacturière.

Aucun événement particulier n'est prévu sur la Piazza Affari.

