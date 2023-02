Les bourses européennes au seuil de la parité

(Alliance News) - Toutes les principales bourses européennes ont évolué autour de la parité après la publication des données sur la production du secteur de la construction dans la zone euro, qui a baissé en décembre.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le vert de 0,1 pour cent à 27 767,21. Parmi les marchés boursiers plus petits, la Mid-Cap est dans le vert de 0,2 pour cent à 44 694,98, la Small-Cap est fractionnellement dans le vert à 30 261,92 et l'Italy Growth est en hausse de 0,1 pour cent à 9 644,35.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,2 % à 7 335,63, le FTSE 100 de Londres est en vert fractionné à 8 006,12 et le DAX 40 de Francfort est en rouge fractionné à 15 480,25.

Sur le plan macroéconomique, la production dans le secteur de la construction de la zone euro a reculé de 2,5 % en glissement mensuel en décembre, après avoir baissé de 0,1 % en novembre. Sur une base annuelle, elle a diminué de 1,3 % en décembre après une hausse de 1,3 % en novembre.

Dans le détail, dans la zone euro en décembre 2022, par rapport à novembre 2022, le génie civil a diminué de 4,0 % et le bâtiment de 2,3 %.

Dans l'UE-27, la production dans la construction sur une base mensuelle en décembre a diminué de 0,2% après avoir augmenté de 0,1% en novembre. Sur une base annuelle, elle a diminué de 0,4 % en décembre après avoir augmenté de 1,9 % en novembre.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Saipem était toujours en tête, en hausse de 3,2 %. A2A s'est également bien comportée, en hausse de 1,1 %, tout comme Stellantis et Italgas.

Enel - en hausse de 1,0% - a annoncé vendredi soir avoir vendu des participations dans deux sociétés argentines - Central Puerto et Enel Generación Costanera - pour un total de 102 millions USD.

Inwit est dans le rouge de 0,6%. Vendredi, la société a annoncé que le conseil d'administration avait nommé Emilia Trudu au poste de directrice de l'administration, des finances et du contrôle de la société à compter du 6 mars 2023.

Le nouveau directeur commercial sera Lucio Golinelli à partir de la même date.

Leonardo - en baisse de 0,9% - et Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 1, qui fait partie du groupe de défense polonais PGZ, ont conclu vendredi un accord pour le soutien à long terme de la flotte d'avions M-346 'Bielik' de l'armée de l'air polonaise, mettant ainsi en œuvre la collaboration déjà en place.

En queue de peloton, on trouve Telecom Italia, qui est dans le rouge de 2,9 %. Tenaris est également mauvaise, en baisse de 1,2%.

Sur le Mid-Cap, Banca Monte dei Paschi di Siena est en tête avec un plus 7,6%. L'agence de notation Moody's Investors Service a relevé les notes de la banque de deux crans jeudi, faisant passer l'évaluation de crédit de base autonome de "b3" à "b1", la note des dépôts à long terme de "B1" à "Ba2" et la note de la dette subordonnée de "Caa1" à "B2".

La note de la dette senior non garantie à long terme a été relevée de trois crans, passant de "Caa1" à "B1".

Le conseil d'administration d'Acea - en hausse de 0,6 % - a coopté vendredi Barbara Marinali comme nouvelle administratrice non exécutive en remplacement de Michaela Castelli, qui a démissionné le 14 février 2023.

Le conseil d'administration a nommé Marinali présidente du conseil.

Parmi les actionnaires minoritaires baissiers, Ascopiave est en queue de peloton avec moins 1,5%, Ariston Holding cède 1,2% ainsi que Zignago Vetro.

Du côté des petites capitalisations, PLC - en hausse de 2,8% - a annoncé vendredi que PLC System, une société du groupe, a signé un contrat avec Opdenergy Italia pour la construction clé en main d'une sous-station électrique desservant un parc photovoltaïque de 25 MW à Contrada "La Francesca", province de Benevento.

Seule Eems a fait mieux, avec une hausse de 4,6 %. Bioera, par contre, entre dans la vente aux enchères de la volatilité avec un gain de 51%.

Tesmec est en hausse de 3,8 %. Jeudi, Tesmec a examiné les données opérationnelles préliminaires pour l'exercice 2022, qui ont montré des revenus en hausse d'environ 25 % par rapport à l'exercice 2021, grâce aux performances du secteur ferroviaire, à la reprise du secteur des trancheuses sur le marché américain et à l'amélioration du mix dans le secteur de l'énergie.

Le groupe affiche un chiffre d'affaires préliminaire pour l'exercice 2022 supérieur à 240,0 millions d'euros, conformément aux prévisions, contre 194,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, grâce à l'importante contribution des activités développées ces dernières années, l'automatisation des chemins de fer et de l'énergie, qui ont partiellement compensé les difficultés du segment des trancheuses et des cordages, plus affecté par les critiques d'approvisionnement.

Parmi les PME, Marzocchi Pompe est inchangé à 4,38 euros par action. Vendredi, la société a annoncé que, suite à la fin des relations de travail entre la société et Aldo Toscano, l'actionnaire Abbey Road a exercé son option d'achat de la totalité de la participation de Toscano, correspondant à environ 1,6% du capital social, au prix fixe déjà convenu à la date de signature des accords susmentionnés et égal à la valeur comptable originale de la participation, équivalente à 70 000 EUR.

SCK Group, par le biais de Sciuker Frames - qui est en hausse de 1,8% -, a annoncé vendredi, à la lumière des récentes dispositions réglementaires sur le 110, qu'il "entend rassurer ses investisseurs sur les objectifs du Plan Industriel à 2024, étant donné que le retard relatif aux interventions 110 placées parmi les hypothèses du plan tombe substantiellement dans les règles transitoires prévues par le décret-loi 11/2023, qui permettent le fonctionnement normal de l'attribution de crédit pour toutes ces interventions couvertes par Cila à la date de publication du même décret au Journal Officiel", explique la société dans une note.

Digital360 est en hausse de 5,0% après avoir annoncé vendredi ses principaux chiffres annuels pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires pro-forma de 77 millions d'euros contre 41,4 millions d'euros, soit une hausse de 85% par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0684 USD contre 1,0678 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2033 USD contre 1,2019 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,66 USD par baril contre 83,13 USD par baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 852,80 USD l'once contre 1 839,66 USD l'once à la clôture vendredi.

Sur le calendrier économique de lundi, l'indice des prix à l'importation et l'indice des prix à l'exportation des États-Unis seront publiés à 1430 CET.

À 1600 CET, le chiffre de la confiance des consommateurs européens est attendu.

En ce qui concerne les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Eles sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.