(Alliance News) - Les bourses européennes devraient ouvrir en hausse jeudi matin, selon IG Futures, grâce aux rebonds observés dans les indices américains et asiatiques.

Les chiffres de l'emploi américain, plus faibles que prévu, ont fait baisser les rendements obligataires, ce qui a donné un peu d'air aux marchés américains. Le rendement de référence à 10 ans a baissé vers 4,7 %, s'éloignant ainsi de son niveau le plus élevé depuis 2007.

Sur le Vieux Continent, les données de la production industrielle et manufacturière française, ainsi que l'indice PMI du secteur de la construction en Italie, sont attendues.

Ainsi, le FTSE Mib devrait être dans le vert de 97,5 points ou 0,3 pour cent après avoir clôturé dans le rouge de 0,2 pour cent à 27 435,59.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait augmenter de 19,3 points ou 0,3 pour cent, le DAX 40 de Francfort devrait être dans le vert de 48,0 points ou 0,3 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres devrait augmenter de 25,2 points ou 0,3 pour cent.

Hier soir, parmi les petites valeurs italiennes, la Mid-Cap était en baisse de 0,3 pour cent à 38 875,24, la Small-Cap dans le rouge de 1,1 pour cent à 25 178,13, tandis que l'Italy Growth était en baisse de 0,5 pour cent à 8 130,23.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Monte dei Paschi a de nouveau augmenté, de 4,6 pour cent à 2,59 euros par action, dans sa cinquième session haussière.

Il y a également eu de bons achats sur Campari, qui a grimpé de 2,8 pour cent après un vert de 0,6 pour cent à la veille de la session.

A la baisse, Tenaris a cédé 2,2% après un gain de 0,7% à la veille de la séance. Citadel Advisors a réduit sa position courte sur le titre à 0,53% contre 0,6%.

Pirelli a chuté de 1,1 % après des signes de désengagement de la Chine. "Le 29 septembre, le pacte d'actionnaires sur une participation de 5% dans les actions Pirelli détenues par Silk Road Fund et conclu avec Sinochem a expiré. Au total, les actionnaires de Pékin détiennent 46%, mais après l'exercice du pouvoir d'or par le gouvernement italien, ils ont perdu pratiquement tout pouvoir concret sur Bicocca", a commenté Francesco Bonazzi, chroniqueur d'Alliance News.

"Aux prix actuels, 9 % de Silk Road Fund vaudraient donc 400 millions d'euros et 37 % de Sinochem vaudraient 1,65 milliard d'euros. Les Chinois, directement contrôlés par l'État et le Parti communiste, étaient entrés dans Pirelli en 2015 en investissant environ 7 milliards d'euros (dont 4 milliards d'euros de dette reprise). Marco Tronchetti Provera, qui a toujours gardé la tête du groupe bien que son Camfin n'ait que 14%, a pu, grâce aux capitaux de Pékin, rembourser une grande partie de la dette auprès des banques italiennes et éviter que Pirelli ne soit racheté par des fonds acridiens."

Eni - en hausse de 1,6% - a annoncé mercredi qu'elle avait acheté 4,6 millions de ses propres actions ordinaires entre le 25 et le 29 septembre, pour une valeur totale de 71,0 millions d'euros.

Du côté des valeurs moyennes, de bonnes transactions pour Caltagirone, qui a augmenté de 2,9% à 3,89 euros par action.

Toujours parmi les haussiers, minoritaire dans cette liste, Reply, qui a clôturé en hausse de 2,3% après une baisse de 2,3% la veille.

Iren - en baisse de 0,8% - a annoncé mardi qu'elle avait finalisé avec Granda Energie #3 Srl et à travers sa filiale Iren Green Generation, l'acquisition de 100% de la société de véhicules WFL Srl. La valeur de 100% des actions acquises par Iren est de 2,2 millions d'euros, plus le remboursement du prêt d'actionnaire fait par Granda Energie #3 à WFL pour réaliser l'investissement.

Seco, d'autre part, a chuté de 3,7 %, faisant marche arrière après quatre séances clôturées par une bougie haussière.

Industrie de Nora, d'autre part, a chuté de 5,8 %, suite à la clôture rouge de la veille de moins 1,3 %.

Du côté des petites capitalisations, Netweek a chuté de 1,8 pour cent à 0,28 euros. Le titre s'est échangé dans un volume élevé de 167 000 mains, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 29 500.

algoWatt, quant à lui, a chuté de 2,1 pour cent, après avoir annoncé mercredi qu'il avait reçu une subvention de 255 000 euros pour ses activités de fournisseur de solutions d'énergie numérique et d'intégrateur de systèmes dans le cadre du projet ResilMesh, financé par le programme Horizon Europe.

Dans le contexte ambitieux de la protection holistique des infrastructures critiques, le projet ResilMesh développera un ensemble d'outils innovants pour la réalisation d'une architecture de plateforme d'orchestration et d'analyse de la sécurité (Security Orchestration and Analytics Platform Architecture - SOAPA) basée sur le concept de sensibilisation à la cybersécurité afin d'améliorer la résilience des infrastructures numériques grâce à la réalisation de divers objectifs.

CSP international, d'autre part, a progressé de 2,4 pour cent, après une chute de 2,9 pour cent mardi.

Le groupe Safilo a chuté de 3,7 %, clôturant pour la troisième session consécutive du côté baissier. La société a annoncé vendredi que des contrats avaient été signés pour la vente des unités commerciales de l'usine de Longarone aux entreprises du secteur Thélios et Innovatek. La clôture des transactions, sous réserve de la réalisation des conditions préalables, est attendue pour la fin du mois d'octobre.

Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi a progressé de 6,8 % à 3,60 euros par action, après une perte de 0,3 % la veille.

Il y a également eu un bon coup de pouce pour Alfonsino, qui a augmenté de 2,8%, après une perte de 7,0% mardi soir.

Impianti - en baisse de 3,8% - a annoncé mercredi la signature d'un accord de partenariat avec la société américaine Verkada, spécialisée dans la programmation de systèmes de sécurité matériels et logiciels entièrement intégrés. Grâce à cette collaboration", peut-on lire dans le communiqué, "Impianti et Verkada seront en mesure d'offrir aux entreprises, en particulier aux entreprises multisites, des solutions de sécurité intégrées, évolutives et innovantes pour leurs environnements de travail".

En Asie, le Nikkei a progressé de 1,4 %, le Hang Seng de 0,2 % et le Shanghai Composite de 0,1 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,4 % à 33 129,55, le Nasdaq a terminé dans le vert de 1,4 % à 13 236,01, et le S&P 500 en hausse de 0,8 % à 4 263,75.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0513 USD contre 1,0519 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2149 USD contre 1,2150 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 86,29 USD contre 87,15 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 825,16 USD l'once contre 1 824,63 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, les PMI de la construction de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la zone euro sont attendus à 0930 CEST.

Aux Etats-Unis, à 1430 CEST, les demandes initiales de chômage et la balance commerciale. Il convient de noter que les membres du FOMC, Barkin et Daly, s'exprimeront dans l'après-midi entre 1730 CEST et 1800 CEST.

Aucun rendez-vous particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises.

