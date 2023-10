(Alliance News) - Les principaux indices européens ont continué à chuter mais ont récupéré une partie de leurs pertes en début de séance après la publication de quelques données macroéconomiques pertinentes pour les principales zones de l'Eurozone.

L'indice PMI composite de la zone euro pour le mois de septembre est tombé pour le quatrième mois consécutif en dessous de 50,0, s'établissant à 47,2 et légèrement en hausse par rapport à 46,7 en août, signalant à nouveau une contraction modérée des niveaux d'activité dans l'économie du secteur privé de la zone euro.

L'indice PMI des services en Italie est passé de 49,8 points en août à 49,9 points en septembre, s'approchant ainsi de la barre des 50 points qui sépare la contraction de l'expansion de l'activité du secteur. Le PMI composite - une moyenne de l'industrie manufacturière et des services - a augmenté à 49,2 points en septembre, contre 48,2 en août, mais est resté en territoire de contraction.

Toujours pour l'Italie, l'Istat a rapporté que le produit intérieur brut de l'Italie a baissé de 0,4 % au deuxième trimestre en glissement trimestriel, après avoir augmenté de 0,6 % au premier trimestre par rapport au dernier trimestre de 2022. La dernière estimation de l'Istat, publiée le 1er septembre, faisait état d'une baisse de 0,4 %. En glissement annuel, l'augmentation a été révisée à 0,3 % contre 0,4 % au deuxième trimestre, alors qu'au premier trimestre, la croissance en glissement annuel avait été de 1,9 %.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,1 % à 27 452,82, le Mid-Cap cédait 0,4 % à 38 856,96, le Small-Cap était dans le rouge de 0,5 % à 25 312,72, tandis que l'Italie Growth était en baisse de 0,3 % à 8 145,54.

En Europe, le CAC 40 de Paris était en hausse de 0,1 pour cent à 7 002,47, le DAX 40 de Francfort a cédé 0,1 pour cent à 15 057,00 tandis que le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,1 pour cent à 7 480,68b.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Stellantis a cédé 0,3 % après que la société ait annoncé des ventes de 380 563 véhicules au troisième trimestre, soit une baisse de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Pirelli a chuté de 1,0 % après des signes de désengagement de la Chine. "Le 29 septembre, le pacte d'actionnaires sur une participation de 5 % dans les actions Pirelli détenues par Silk Road Fund et conclu avec Sinochem a expiré. Au total, les actionnaires de Pékin détiennent 46%, mais après l'exercice du pouvoir d'or par le gouvernement italien, ils ont perdu pratiquement tout pouvoir concret sur Bicocca", a commenté Francesco Bonazzi, chroniqueur d'Alliance News.

"Aux prix actuels, 9 % de Silk Road Fund vaudraient donc 400 millions d'euros et 37 % de Sinochem vaudraient 1,65 milliard d'euros. Les Chinois, directement contrôlés par l'État et le Parti communiste, étaient entrés dans Pirelli en 2015 en investissant environ 7 milliards d'euros (dont 4 milliards d'euros de dette reprise). Marco Tronchetti Provera, qui a toujours gardé la tête malgré le fait que son Camfin n'avait que 14%, grâce aux capitaux de Pékin a pu rembourser une grande partie de la dette auprès des banques italiennes et éviter que Pirelli ne soit repris par des fonds acridiens."

Prysmian s'en sort mal, avec une baisse de 1,3 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait obtenu de nouvelles commandes d'une valeur totale d'environ 1,1 milliard d'euros de la part de 50Hertz, un opérateur de réseau de transmission en Allemagne.

Dans le cadre de l'appel d'offres de 50Hertz pour des "contrats EPCI à long terme pour des câbles haute tension à courant continu", Prysmian a obtenu une commande pour le lot 2, qui comprend des contrats EPCI pour le câble sous-marin NOR-11-1 et le projet de câble terrestre DC31, ainsi que pour le lot 7.

Du côté des valeurs moyennes, Acea a augmenté de 0,6 pour cent, mais l'autre société d'énergie, Iren, a cédé 0,4 pour cent. La société a annoncé mardi qu'elle avait finalisé avec Granda Energie #3 et par le biais de sa filiale Iren Green Generation, l'acquisition de 100 % de la société de véhicules WFL.

La valeur de la participation de 100 % acquise par Iren est de 2,2 millions d'euros, en plus du remboursement du prêt d'actionnaire consenti par Granda Energie #3 à WFL pour la réalisation de l'investissement.

Piaggio & C - en baisse de 0,2% - a annoncé mercredi qu'elle avait placé avec succès une obligation senior à haut rendement de 250,0 millions d'euros, arrivant à échéance dans sept ans. L'obligation est assortie d'un taux d'intérêt annuel fixe de 6,5 % et d'un prix d'émission de 100 %.

PharmaNutra - dans le vert de 0,6 pour cent - a confirmé mardi le démarrage opérationnel de sa filiale américaine PharmaNutra USA, créée le 12 décembre 2022.

Parmi les hausses, Caltagirone et Eurogroup Laminations, dans le vert de 1,9 pour cent et 1,2 pour cent, respectivement.

Du côté des petites capitalisations, algoWatt a grimpé de 1,8 %, après avoir annoncé mercredi qu'elle avait reçu une subvention de 255 000 euros pour ses activités de fournisseur de solutions énergétiques numériques et d'intégrateur de systèmes dans le cadre du projet ResilMesh, financé par le programme Horizon Europe.

Dans le contexte ambitieux de la protection holistique des infrastructures critiques, le projet ResilMesh développera un ensemble d'outils innovants pour la réalisation d'une architecture de plateforme d'analyse et d'orchestration de la sécurité (Security Orchestration and Analytics Platform Architecture - SOAPA) basée sur le concept de sensibilisation à la cybersécurité afin d'améliorer la résilience des infrastructures numériques grâce à la réalisation de plusieurs objectifs.

Triboo augmente de 2,3 %. La société a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec une perte de 468 000 euros, contre un bénéfice de 930 000 euros au cours de la même période de l'année précédente. Au 30 juin, le total des revenus s'élevait à 42,1 millions d'euros, contre 48,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

SAES Getters a gagné 0,2 % après avoir annoncé lundi la clôture de la transaction de vente de l'activité Nitinol à la société américaine Resonetics, y compris ses filiales américaines Memry Corporation et SAES Smart Materials. Le prix de vente est de 900 millions de dollars.

Le groupe Safilo chute de 1,8 %. La société a annoncé vendredi que des contrats ont été signés pour la vente de l'activité de l'usine de Longarone aux sociétés Thélios et Innovatek. La clôture des transactions, sous réserve de la réalisation des conditions préalables, est prévue pour la fin du mois d'octobre.

Parmi les PME, Sicily by Car a augmenté de 0,3 % après l'annonce, mardi, du lancement de "SBCplus Plurimetre 6-12 mois", le nouveau service dédié à tous les clients - particuliers et entreprises - et actif à partir d'aujourd'hui dans toute l'Italie.

eVISO a baissé de 0,4 % après avoir annoncé mardi que les données fournies par le système d'information intégré montraient une croissance à deux chiffres des volumes d'électricité gérés par la société.

Les volumes d'électricité gérés par eVISO, tant en termes de clients directs que de revendeurs, ont en effet augmenté de 17% au cours des trois derniers mois.

Fenix Entertainment est en queue de peloton, avec une baisse de 22 %. La société a annoncé mardi que le cabinet d'audit BDO Italia Spa avait émis son rapport d'audit limité sur les états financiers consolidés intermédiaires au 30 juin, déclarant qu'il n'était "pas en mesure d'exprimer une opinion en raison d'incertitudes significatives sur le front financier qui pourraient avoir un impact sur la capacité de la société à poursuivre ses activités dans un avenir proche", a expliqué la société dans une note.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 2,3 % à 30 526,88, le Hang Seng a baissé de 0,8 % à 17 195,84 alors que Shanghai était toujours fermé pour cause de jour férié.

À New York, hier soir, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,3 % à 33 002,38, le Nasdaq a cédé 1,9 % à 13 059,47 et le S&P 500 a perdu 1,4 % à 4 229,45.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0493 USD contre 1,0453 USD enregistré à la clôture des actions européennes mardi, tandis que la livre valait 1,2105 USD contre 1,2066 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 90,00 USD le baril contre 90,86 USD le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échangeait à 1 837,65 USD l'once contre 1 832,31 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, aux États-Unis, à 1300 CEST, l'accent sera mis sur le rapport du marché hypothécaire tandis qu'à 1545 CEST, le PMI des services américains sera publié, suivi 15 minutes plus tard par les données sur les biens durables et les commandes d'usine.

À 1630 CEST, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées, ainsi que l'inventaire de Cushing et le rapport de l'EIA.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.