(Alliance News) - Les marchés européens se sont engagés sur la voie du rouge avant l'ouverture de mercredi, les salles de marché s'inspirant de la tendance baissière observée en Asie après que les données économiques ont fait état d'un ralentissement en Chine.

"En l'absence des marchés américains hier, les marchés européens ont connu une séance modérément négative lors d'une journée assez calme, et semblent prêts à ouvrir en légère baisse ce matin, avec la chute des marchés asiatiques", a noté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les marchés financiers américains étaient fermés mardi pour la fête de l'Indépendance.

En Asie, le sentiment a été affecté par les dernières données PMI, qui ont suggéré que la reprise économique de la Chine s'affaiblissait. L'indice Caixin des directeurs d'achat des services est tombé à 53,9 points en juin, contre 57,1 en mai. Se rapprochant du seuil d'invariance de 50 points, il témoigne d'un ralentissement de la croissance dans le secteur.

En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était dans le rouge de 1,5 % et que le Nikkei a clôturé en baisse de 0,3 %.

En conséquence, le FTSE Mib a perdu 60,00 points, après avoir clôturé en baisse de 0,2 pour cent à 28 386,88 hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 12,00 points, le CAC 40 de Paris a perdu 24,00 points et le DAX 40 de Francfort a perdu 23,00 points.

Mardi soir, le Mid-Cap a terminé dans le vert de 0,1 pour cent à 42 618,08, le Small-Cap à 27 052,08 en baisse de 0,2 pour cent, et l'Italie Growth a gagné 0,1 pour cent à 9 068,73.

Hier soir, sur la liste des plus fortes capitalisations de Piazza Affari, Saipem a clôturé en hausse de 4,7 %, pour sa septième séance de hausse. Le titre a été recommandé par Redburn, qui a relevé son objectif de cours à 2,57 euros par action.

La société mère Eni s'est également bien comportée, le titre du chien à six pattes ayant clôturé en hausse de 0,4 %, marquant la cinquième session terminée sur le côté haussier.

Enel, d'autre part, a progressé de 1,6 %, avec un nouveau prix à 6,3390 euros. Goldman a relevé son objectif de cours à 7,65 euros contre 7,30 euros, le titre figurant sur sa "liste d'achat de conviction".

Pirelli - en hausse de 0,2% - a signé mardi un accord pour acquérir 100% d'Hevea-Tec, le plus grand transformateur indépendant de caoutchouc naturel du Brésil. La transaction aura lieu pour une valeur d'entreprise d'environ 21 millions d'euros, sous réserve d'ajustements à la clôture, qui - sous réserve de la réalisation de certaines conditions, y compris le feu vert de l'autorité antitrust - devrait avoir lieu d'ici la fin de 2023. L'acquisition n'aura aucun impact sur l'objectif d'environ 2,35 milliards d'euros prévu pour la position financière nette de Pirelli à la fin de 2023.

Sur une note négative, Banca Monte dei Paschi était en queue de peloton, abandonnant 2,2 %, brisant une tendance haussière de cinq séances.

Generali, en revanche, a cédé 0,4%, perdant du terrain après trois séances de hausse, après que Delfin de la famille Del Vecchio ait été autorisé par l'IVASS à passer de ses 10% actuels à un potentiel de 20% dans le Leone di Trieste, et avec la participation de 9,9% de Caltagirone dans Mediobanca, la tenaille des deux grands perdants d'avril 2022 est considérablement renforcée.

Sur le Mid-Cap, Tod's a poussé à la hausse, qui a clôturé avec une appréciation de 6,6%, marquant la quatrième session d'affilée à clôturer avec un excédent.

Mondadori, d'autre part, a gagné 3,1%, dans sa sixième session haussière. La société a annoncé mardi qu'AdKaora, l'agence numérique du groupe Mondadori spécialisée dans la publicité mobile et le marketing de proximité, poursuivait sa croissance en se développant sur les marchés internationaux et en procédant à l'acquisition des 70 % restants d'Adgage, une société basée à Madrid, en Espagne, spécialisée dans la publicité mobile et la publicité dans les jeux, dont elle avait repris 30 % en novembre 2021.

Webuild a terminé la séance dans le vert, avec une hausse de 0,1 pour cent, la société poursuivant régulièrement son programme de rachat. Plus récemment, elle a annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions ordinaires au cours de la semaine du 26 au 30 juin pour un montant total d'environ 256 000 euros.

Parmi les porteurs, Safilo a clôturé en baisse de 4,3 %. L'action s'est échangée dans un volume élevé de plus de 2,4 millions d'unités par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 441 000.

Anima Holding, d'autre part, a chuté de 3,2%, se repliant après cinq séances clôturées avec un signe positif.

Du côté des petites capitalisations, Triboo a affiché une baisse de 2,9 %, se plaçant pour la troisième séance consécutive à la baisse.

Zucchi, d'autre part, a gagné 8,3 pour cent, à la suite de la hausse de 5,1 pour cent de la veille. Le titre avait auparavant enchaîné trois séances de hausse.

Bioera a gagné 7,3 %, avec un nouveau cours à 0,1180 euro.

Des trimestres élevés également pour Softlab, qui a clôturé en hausse de 3,8 %, après le gain de 1,7 % de la veille.

Parmi les PME, Gambero Rosso a terminé en hausse de plus de 12%, pour la septième session haussière consécutive.

Italia Independent a augmenté de plus de 17%, avec un nouveau prix à EUR 0,6450, après la baisse de 6,8% de la séance précédente.

IDNTT a clôturé à 3,22 euros par action après avoir annoncé lundi qu'elle avait exercé son droit de préemption pour acheter une participation supplémentaire de 15 % dans In-Sane ! auprès de l'actionnaire non opérationnel Perseo, au prix de 360 000 euros.

Bifire, d'autre part, a abandonné 6,7 pour cent, dans sa cinquième session à la baisse.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0879 USD contre 1,0897 USD à la clôture des marchés boursiers européens mardi. La livre, quant à elle, vaut 1,2701 USD contre 1,2727 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,74 USD contre 76,23 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 924,10 USD l'once contre 1 927,47 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, le PMI des services de l'Italie sera publié à 0945 CEST, tandis que les PMI de la France, de l'Allemagne et enfin de la zone euro seront également publiés à des intervalles de cinq minutes à 1000 CEST. À 1030 CEST, l'indice PMI des services du Royaume-Uni.

Aux États-Unis, à 1600 CEST, ce sera le tour des biens durables et des commandes d'usine. À 2000 CEST, les minutes de la réunion du FOMC sont publiées et à 2200 CEST, il y a le discours de Williams de la Fed et à 2230 CEST, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises italiennes.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.