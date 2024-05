(Alliance News) - Pirelli & C. S.p.A. a annoncé jeudi avoir clôturé le premier trimestre avec des revenus essentiellement stables en glissement annuel, à 1,695 milliard d'euros contre 1,699 milliard d'euros à la même période l'année dernière.

La croissance organique du chiffre d'affaires a été de 4,6 %, malgré un impact négatif de 4,8 % lié aux taux de change et à l'hyperinflation en Argentine et en Turquie. Les produits à forte valeur ajoutée ont représenté 77 % du chiffre d'affaires total, contre 75 % au premier trimestre 2023.

La performance en volume au premier trimestre a été positive de 2,3%, reflétant la stratégie qui consiste à se concentrer sur le High Value et à réduire progressivement l'exposition au Standard.

Le prix/mix a augmenté de 2,3 % au premier trimestre en raison de l'amélioration du mix résultant de la migration progressive du Standard vers le High Value et de l'amélioration du mix des canaux. La composante prix est restée pratiquement stable.

L'Ebitda ajusté pour le premier trimestre a été de 376,3 millions d'euros, en hausse de 4,6 % par rapport aux 359,7 millions d'euros de la même période en 2023.

L'Ebit ajusté s'élève à 262,6 millions d'euros, soit une amélioration de 14,5 millions d'euros, la marge augmentant à 15,5 % contre 14,6 % au 1er trimestre 2023 grâce à la contribution de l'effet de levier interne.

Le bénéfice net du premier trimestre s'élève à 100,4 millions EUR, contre 115,0 millions EUR au 1T2023, et a été impacté par l'hyperinflation, qui devrait se normaliser plus tard dans l'année.

Le flux de trésorerie net avant dividendes est négatif de 673,4 M EUR, soit une amélioration de 18 M EUR par rapport au 1er trimestre 2023 ou d'environ 40 M EUR si l'on exclut l'impact de l'acquisition d'Hevea-Tec.

La position financière nette au 31 mars 2024 est négative de 2,94 milliards d'euros, contre 2,2 milliards d'euros au 31 décembre 2023 et 3,24 milliards d'euros au 31 mars 2023.

La marge de liquidité au 31 mars est de 2,50 milliards d'euros et garantit la couverture des échéances de la dette envers les banques et autres prêteurs jusqu'à la fin du premier trimestre 2027.

Pirelli a également confirmé des objectifs de revenus de 6,6 à 6,8 milliards d'euros pour 2024, des dépenses d'investissement de 400 millions d'euros, une marge d'Ebit ajustée comprise entre 15 % et 15,5 % et un flux de trésorerie net compris entre 500 et 520 millions d'euros, avec un NFP de 1,95 milliard d'euros et un ROIC de 21 %.

Les actions de Pirelli & C. ont clôturé jeudi en hausse de 0,9 % à 6,07 euros par action.

