(Alliance News) - Pirelli & C Spa a annoncé mercredi qu'Andrea Casaluci, qui sera nommé directeur général de la société, en coordination avec l'actuel vice-président exécutif et directeur général Marco Tronchetti Provera, a décidé de proposer au conseil d'administration la mise en place de la direction générale de l'entreprise, en confiant sa responsabilité à Francesco Tanzi, qui revient au Groupe Pirelli après avoir quitté Iveco Group NV.

Le conseil d'administration sera également invité à nommer Marco Tronchetti Provera au poste de vice-président exécutif, en lui déléguant les pouvoirs relatifs aux stratégies générales, à la supervision de la mise en œuvre du plan industriel, ainsi que les pouvoirs relatifs à la communication, aux affaires corporatives et aux contrôles internes, ainsi qu'aux relations avec les actionnaires et les institutions.

Entre autres, le directeur général aura le pouvoir - en coordination avec le vice-président exécutif - de proposer au conseil d'administration le plan d'affaires, le budget annuel et toute résolution concernant des partenariats industriels ou des coentreprises stratégiques.

Le Chief Executive Officer et le General Manager Corporate se verront déléguer la gestion ordinaire de Pirelli et, sous la supervision de l'Executive Deputy Chairman, le pouvoir de mettre en œuvre le plan d'affaires et le budget.

La nouvelle direction générale de l'entreprise rendra compte aux fonctions actuelles Finance et Services, Durabilité et Mobilité future, Chief Legal Officer, Chief Digital Officer et Pirelli Hangar Bicocca.

La fonction Administration, planification et contrôle et le directeur des ressources humaines rendront compte au CEO.

Mercredi, Pirelli a clôturé dans le vert de 1,0 pour cent à 4,50 euros par action.

