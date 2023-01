Pirelli, première référence d'obligations liées à la durabilité dans le secteur mondial du pneu

(Alliance News) - Pirelli & C. Spa a annoncé mercredi qu'elle a commencé et terminé le placement auprès d'investisseurs institutionnels internationaux de sa première obligation liée à la durabilité pour un montant nominal total de 600 millions d'euros.

L'émission a été placée auprès de plus de 190 investisseurs internationaux et a vu une demande égale à près de six fois l'offre, qui s'élevait à environ 3,5 milliards d'euros.

"Il s'agit de la première émission liée à la durabilité avec une référence de taille de ce type placée par une entreprise mondiale de pneumatiques. Cette transaction, la première depuis que Pirelli s'est vu attribuer une note d'investissement par S&P Global et Fitch Ratings, démontre l'engagement de la société à intégrer la durabilité dans sa stratégie commerciale et est liée à ses objectifs 2025 de réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre (Scopes 1 et 2) et des émissions provenant des matières premières achetées (Scope 3)", explique la société dans une note.

Mercredi, Pirelli a clôturé à 5,45 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.