Pirelli relève son objectif de ventes, le pouvoir de fixation des prix compensant l'inflation

L'unique fournisseur de pneus de Formule 1, a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 21% au cours de la période avril-juin pour atteindre 253 millions d'euros (258 millions de dollars), dépassant le consensus des analystes fourni par la société qui était de 238 millions d'euros.

L'augmentation des coûts des matières premières de 116 millions d'euros a pesé sur le résultat ainsi que 88 millions d'euros d'augmentation des coûts de production, a déclaré la société.

Le directeur général Marco Tronchetti Provera a déclaré aux analystes que le modèle commercial de Pirelli, qui se concentre sur les pneus à haute valeur ajoutée, et sa capacité à répondre rapidement aux problèmes critiques "nous rendent confiants quant à notre capacité à faire face à un scénario de plus en plus difficile".

Il a ajouté qu'en regardant vers l'avenir, il n'y avait pour l'instant aucun signe d'affaiblissement de la demande.

Le fabricant de pneus prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,2 et 6,3 milliards d'euros en 2022, contre une prévision précédente de 5,9 à 6,0 milliards d'euros.

Il a également revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie nets pour l'ensemble de l'année, tout en réitérant une prévision de marge sur l'EBIT ajusté d'environ 15 % pour l'ensemble de l'année.

RUSSIE

Pirelli a déclaré que ses ventes en Russie au cours du premier semestre représentaient environ 3 % de ses ventes mondiales, ce qui reste globalement inchangé par rapport à 2021.

Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle délocalisait sa production russe orientée vers l'exportation vers d'autres pays, tout en laissant ses deux usines dans le pays pour servir uniquement le marché local.

Les sanctions à l'encontre de la Russie, qui interdisent l'exportation de certaines matières premières vers le pays et de marchandises produites en Russie vers l'Union européenne, sont entrées en vigueur le 10 juillet, a-t-elle déclaré.

Pirelli estime que les coûts liés à la délocalisation annoncée de sa production russe orientée vers l'exportation se situent entre 30 et 35 millions d'euros, a déclaré M. Tronchetti, ajoutant qu'il était convaincu qu'ils seraient entièrement absorbés d'ici la fin de l'année grâce à une meilleure performance commerciale dans d'autres domaines.

(1 $ = 0,9791 euros)