Pirelli voit la possibilité d'augmenter ses revenus en 2023 après de solides résultats

Les revenus du groupe ont totalisé 6,62 milliards d'euros (7,03 milliards de dollars) en 2022, dépassant un objectif d'environ 6,5 milliards d'euros qui n'a été fixé qu'en novembre comme une mise à niveau d'une estimation antérieure.

L'industrie automobile est aux prises avec plusieurs problèmes, allant de la pandémie de coronavirus à l'impact de la guerre en Ukraine, en passant par des pénuries de composants et des goulets d'étranglement logistiques.

Le fournisseur de marques de voitures de luxe comme Ferrari et Porsche a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) s'est élevé à 977,8 millions d'euros en 2022, contre 815,8 millions d'euros un an plus tôt.

Ce résultat est dû à la hausse des prix et au fait que les mesures mises en place pour faire face à l'augmentation des coûts ont compensé le coup porté par les coûts des matières premières et d'autres éléments d'inflation.

La société chinoise Sinochem Holdings Corp, le plus gros investisseur de Pirelli, a démenti la semaine dernière un rapport selon lequel elle prévoyait de vendre sa participation de 37 % dans la société. (1 $ = 0,9411 euros)