TPS Group, la mobilité verte pour les employés avec le service de vélos Pirelli

(Alliance News) - TPS Group Spa a annoncé lundi qu'il avait décidé de promouvoir la mobilité verte en mettant à la disposition de ses employés une flotte de vélos électriques du service " CYCL-e around " de Pirelli & C Spa.

Il s'agit de vélos électriques de dernière génération, avec 115 km d'autonomie, qui seront disponibles dans les bureaux de Gallarate, San Benedetto del Tronto et Turin.

"Facilement réservables via une application dédiée, les vélos à pédalage assisté peuvent être utilisés pour les trajets domicile-travail et domicile-bureau, mais aussi pour les week-ends. L'objectif est de rapprocher tout le monde de nouvelles solutions de mobilité saines, sûres et durables à tout moment, pendant la journée de travail et pendant les loisirs", a expliqué l'entreprise dans une note.

Les employés qui utiliseront le service se verront remettre, en même temps que le vélo électrique, tout ce dont ils ont besoin pour se déplacer en ville dans le confort et la sécurité : du casque de protection au sac dans lequel ranger l'antivol et le chargeur.

Pirelli est dans le rouge de 1,4 pour cent à 4,55 euros, tandis que le groupe TPS est stable à 5,50 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

