DESJOYAUX : nouvelle croissance à deux chiffres au premier trimestre

Desjoyaux a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 33,49 millions d'euros, en hausse de 46,26% sur un an. En France (54% du chiffre d'affaires), le constructeur de piscines a affiché une croissance de 37,4%, grâce à une demande toujours très soutenue malgré un environnement de plus en plus concurrentiel. A l'international, l'activité a progressé de 58,24% et "le groupe récolte les fruits de sa stratégie de pénétration via filialisation sur les marchés à fort potentiel qu’il a longtemps soutenu", s'est réjoui la société stéphanoise.



La stratégie offensive mise en place (attractivité de l'offre, maillage et développement commercial, investissements industriels conséquents) en parfaite adéquation avec le besoin de recentrage de ses clients permet au groupe d'aborder sereinement l'avenir, de continuer à innover perpétuellement pour répondre au mieux aux attentes de ses clients actuels et futurs", a déclaré Desjoyaux en guise de perspectives.