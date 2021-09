Entreprises : Desjoyaux surperforme à l'international et s'impose en Allemagne

13/09/2021

Le fabricant stéphanois de piscines, Desjoyaux, leader du marché, enregistre une croissance exceptionnelle de l'ordre de 35 % sur son dernier exercice. Avec un coup de boost notable à l'export, en particulier en Allemagne.

Les résultats de l'exercice 2020/2021 seront publiés dans quelques semaines mais les tendances sont bien tangibles. Avec une croissance de l'ordre de 35 à 40 % sur ce dernier exercice (qui devrait donc atteindre environ 140 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 300 salariés et 9 000 bassins vendus sur cette même période), l'entreprise stéphanoise Desjoyaux n'a certainement pas souffert de la crise sanitaire.

Au contraire. « Avec la crise, les gens sont dans l'incertitude. Vacances, pas vacances… ils ont choisi d'investir chez eux pour rendre les éventuels prochains confinements plus agréables », commente Jean-Louis Desjoyaux, dirigeant de l'entreprise familiale éponyme (notre photo).



« Dès le premier confinement, les demandes ont vraiment beaucoup augmenté, poursuit-il. Mais attention, cela n'est venu qu'accélérer une tendance déjà existante puisqu'en février 2020, avant même la crise, nous étions déjà en progression de 25%. Le jardin est aujourd'hui une pièce à part entière de la maison. Les propriétaires souhaitent en faire un espace cosy, un prolongement bien-être de leur maison ».

Cette excellente performance 2020/2021, la PME rhônalpine la constate en France, mais encore plus à l'international. En créant des filiales, nous avons pu accélérer Elle a réalisé l'année dernière 35 % de son chiffre d'affaires à l'étranger. Un peu plus que l'année précédente qui avait déjà été un peu meilleure que celle d'avant…

« Chaque année, l'export grignote quelques points sur la France. Nous atteindrons rapidement les 40 % et dans quelques années, très certainement, nous vendrons plus de piscines à l'étranger qu'en France ».

Le résultat d'une stratégie enclenchée il y a 8 ans, avec la création de filiales en Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Brésil et Etats-Unis. « Jusqu'alors, nous nous appuyions sur des distributeurs mais nous n'avancions pas assez vite. En créant des filiales, nous avons pu accélérer de manière importante », commente Nicolas Desjoyaux, directeur général délégué de l'entreprise.

Numéro 1 en Allemagne et en Espagne

L'accélération est particulièrement notable en Allemagne où la PME s'affiche désormais comme le numéro 1 du pays. Sa filiale de 50 salariés, dirigée par un Allemand, pilote un réseau de 55 concessionnaires indépendants. Il étaient encore seulement 38 l'année dernière. Objectif : 100 points de vente d'ici trois ans. 2 000 bassins ont été vendus sur le dernier exercice, deux fois plus que l'année précédente. Et 1 000 de moins que l'objectif 2021/2022. « Nous avons désormais atteint une taille critique qui nous permet de nous poser avec une vraie notoriété. Nous sommes devenus une marque connue en Allemagne. Le développement est donc désormais beaucoup plus facile. Un Français numéro 1 en Allemagne, je dois avouer que nous en sommes très fiers », sourit Jean-Louis Desjoyaux.

En Espagne, la PME revendique également la place de leader mais avec un décollage qui avait été amorcé avant l'Allemagne. Et pour les 10 prochaines années, la famille Desjoyaux lorgne avec insistance du coté des États-Unis.

« Pour l'instant, nous n'avons que 12 concessions mais nous sommes persuadés que les perspectives là-bas sont excellentes ».

Organisation non impactée par la crise sanitaire

Malgré l'arrêt brutal des déplacements, l'organisation à l'international de la PME ne semble pas avoir été impactée de manière significative.

« Sur les six pays où nous avons des filiales, celles-ci ont continué de gérer en local les recrutements de concessionnaires, explique le dirigeant. Et nous avons réalisé les réunions de pilotage en virtuel. En ce qui concerne, les pays où nous travaillons avec des importateurs et distributeurs, nous avons travaillé en virtuel, avec des investissements importants sur le digital (réseaux sociaux notamment, référencement) et sur la prospection directe ». Stratégie gagnante puisque Desjoyaux annonce la signature récente avec ses premiers importateurs pour l'Ile Maurice, l'Arménie et l'Australie. Et finalise son premier contrat avec la Libye.

Investissement industriel

Pour suivre la cadence de sa croissance, Desjoyaux vient de valider un investissement de 25 millions d'euros dans son usine de la région stéphanoise, où sont fabriqués l'ensemble de ses équipements pour le monde entier. Le siège du pisciniste Desjoyaux (DR) « Nous avons aujourd'hui une capacité de production de 13 000 piscines par an. Grâce à ces investissements, nous pourrons monter à 20 000 sans difficulté », indique le dirigeant, qui s'inscrit dans une logique de piscines toujours mieux équipées.

Au programme : un agrandissement de 10 000 m2, un nouveau bâtiment R&D et de nouvelles machines de production (des presses notamment). Les travaux ont déjà démarré et devraient s'achever d'ici deux ans. Une vingtaine de personnes supplémentaires devraient être recrutées à la même échéance.

Stéphanie Gallo

Article paru dans LE MOCI le 30/08/2021