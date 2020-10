IPO : USA: Leslie's vise une valorisation de près de 3 milliards de dollars

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur américain de fournitures et équipements pour piscine Leslie's a annoncé jeudi qu'il comptait lever jusqu'à 480 millions de dollars pour son introduction en Bourse (IPO) à la Bourse de New York, ce qui valoriserait l'entreprise à près de 3 milliards de dollars. Leslie's compte placer 30 millions de nouvelles actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars pièce, tandis que ses actionnaires actuels vont céder de leur côté 10 millions de titres. En haut de fourchette, sur la base de 186,61 millions d'actions en circulation, l'entreprise serait valorisée à 2,99 milliards de dollars en excluant la dette. Le titre devrait être coté sur le compartiment du Nasdaq sous le symbole "LESL". Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America sont les banques chargées de piloter l'IPO. Leslie's a réalisé un chiffre d'affaires de 730,9 millions de dollars et un bénéfice net de 16,5 millions de dollars sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2020, qui s'est terminé fin septembre.

