''Piscines Desjoyaux : des tendances lourdes portent notre marché''

Compte de résultats simplifié - Source : communiqué société du 18/12/2020

Jean-Louis Desjoyaux, la crise sanitaire porte votre entreprise qui vient de publier des résultats annuels record. Pour autant, en France, la puissance de votre marque, votre statut de pionnier et de n°1 ne vous empêchent pas de perdre des parts de marché depuis quelques années…

"Effectivement, nous en avons perdu des parts de marché il y a quelques années, mais nous avons commencé à reprendre du terrain sur nos principaux concurrents, à savoir les artisans maçons d’une part, qui sont nos concurrents historiques et qui sont aujourd’hui moins agressifs car ils ne manquent pas de travail, et les coquistes, qui ont toujours été agressifs en termes de prix sans jamais démontrer la solidité de leur modèle économique. Nos piscines ont énormément de qualités, mais elles ont l’inconvénient d’exiger une forte technicité de la part des poseurs. D’où l’ouverture ces jours-ci de notre centre de formation. Avec 8% de croissance en France sur l’exercice clos à fin août, nous estimons être en ligne avec le marché des piscines enterrées. La crise sanitaire nous a un peu ralenti au niveau opérationnel, mais n’affecte absolument pas les tendances lourdes de notre marché. Au contraire même, le confinement et le télétravail ravivent l'envie de piscine individuelle, produit « cocooning » qui agrandit la maison. Pour répondre à cette croissance, nous avons mené plusieurs actions. Nous avons élargi notre gamme, allant de la piscine hors sol, qui sera prête en septembre 2021, à la piscine haut de gamme, en passant par la piscine en kit et le milieu de gamme, dite « pool and play ». Notre croissance actuelle est tirée par le milieu et haut de gamme et nous espérons voir nos produits plus accessibles venir conforter notre activité. Les piscines que nous vendons sont de plus en plus équipées, sans que cela pénalise nos marges. Nous avons également professionnalisé et élargi notre réseau de concessionnaires exclusifs, avec 12 points de vente ouverts l’exercice précédent et 12 à ouvrir sur l’exercice en cours. Enfin, nous devons former les équipes de pose, car nous manquons de main d’œuvre qualifiée pour poser nos piscines. Quatre personnes ont été dédiées à notre école de formation qui devrait permettre de former une quinzaine de maçons par an qui seront embauchés par les concessions"

Des robots dans l’unique usine du Groupe située dans la Loire (source : site web de la société)