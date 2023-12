Fondé en 1966, Desjoyaux est le 1er réseau mondial de construction de piscines enterrées avec 192 concessions en France et une présence dans 80 pays. Rappelons que cet industriel basé dans la Loire est l’inventeur de la filtration sans canalisation et du coffrage permanent actif. Avec près de 40 millions d’euros d’investissement prévus sur son unique site de production ces 2 à 3 prochaines années, l’entreprise familiale poursuit son engagement de générations en générations. Entretien.

Jean-Louis Desjoyaux, quel regard portez-vous sur les résultats 2022/2023 que le groupe vient de dévoiler ?

"Il s’agit des troisièmes meilleurs résultats de l’histoire du Groupe après deux années d’engouement exceptionnel pour les piscines, conséquence de la crise sanitaire. Si nos volumes de bassins livrés baisse de -19%, dont -26% à l’international, nos prix ont connu une dernière révision à la hausse au printemps, ce qui nous a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires à -13.5%. Surtout, notre politique d’intégration de l’amont de nos métiers porte ses fruits, avec un EBITDA par piscine multiplié par deux en moins de dix ans, à 3 000€. Notre structure financière est toujours très solide avec une trésorerie nette de 36.5 M€ qui permet de dégager un résultat financier positif et un résultat net de plus de 10%."

Evolution des résultats depuis 2017 - Source : présentation aux analystes, décembre 2023

Quelles sont vos perspectives pour l’exercice en cours ?

"Actuellement, après un été de « piscine bashing » mais surtout une poursuite de l’atterrissage de notre marché après des années de fort équipement, la tendance des ventes est à -20%, à comparer à un marché en repli de l’ordre de -30%. Nous tenons nos prix, après une hausse cumulée de 20% sur un an et demi, en donnant la priorité à nos résultats pour les deux exercices à venir. Cette politique de prix rigoureuse sera complétée par un travail sur les process, l’intégration de la chaîne de valeur et la bonne gestion des coûts d’achat et des coûts fixes. Commercialement, avec 192 concessions en France, notre réseau commercial se densifie et aura couvert l’hexagone de façon satisfaisante quand nous aurons, d’ici un an ou deux, 200 concessions."

Evolution de l’activité du groupe depuis 2011 - Source : présentation aux analystes, décembre 2023



Quelle est la part de rénovation et de récurrent dans votre activité ?



"La vente d’équipements, partiellement récurrente, représente environ un tiers de notre chiffre d’affaires. La rénovation de piscines représente 10% du CA pour un concessionnaire en France en moyenne. En Espagne, le parc de piscines est plus ancien, avec une vente de piscine sur deux en remplacement d’une existante."

Comment se porte la concurrence ?

"Les piscines traditionnelles fabriquées par les maçons représentent toujours la majorité du marché. Nous souffrons moins de la concurrence des fabricants de piscines à coque, qui nous ont pris des parts de marché depuis 2007/2008 grâce à la rapidité et au moindre coût de pose des piscines à coque. Nous reprenons des parts de marché actuellement, et travaillons toujours, quotidiennement, à une petite piscine en kit afin de contourner les 35 à 40% de coûts de main d’œuvre liés à la pause de nos piscines."

Comment allez-vous allouer la trésorerie importante générée par l’activité et les près de 80 M€ de trésorerie brute au bilan ?

"Nous allons poursuivre l’intégration de la conception, de la production et de la fourniture de matières plastiques recyclées localement. Sur deux à trois ans, 20 millions d’euros seront investis dans la production de liners, de moteurs ou encore dans le recyclage de matières premières plastiques. Le dividende restera stable, à 9 M€. Nous excluons toute croissance externe."

Source : présentation aux analystes, décembre 2023