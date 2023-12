Piscines Desjoyaux est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de piscines. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de piscines (99,9%) : piscines privées, collectives et publiques. Le groupe développe également des activités de fabrication de dallages et de margelles et de production d'équipements associés (volets roulants, robots, barrières, alarmes, abris, éclairages, pompes à chaleur, spas, saunas, systèmes de traitement d'eau, mobiliers de jardin, etc.) ; - gestion immobilière (0,1%). A fin août 2022, le groupe dispose d'un site de production implanté en France. La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,2%), Europe (35%) et autres (4,8%).

Secteur Produits de récréation