Pitney Bowes : nomme Ana Maria Chadwick Vice-présidente exécutive et Directrice de la Communication

Ce leader de longue date en finance et opérations chez GE Capital fera bénéficier la société de son expérience de plus de 20 ans

Pitney Bowes (NYSE: PBI), société technologique mondiale qui fournit des solutions commerciales dans le domaine du commerce électronique (e-commerce) et des services d’expédition, d’envoi postal et financiers, a annoncé aujourd’hui avoir nommé Ana Maria Chadwick Vice-présidente exécutive et Directrice financière, avec effet au 29 janvier 2021.

Mme Chadwick rejoint Pitney Bowes après avoir occupé plusieurs postes exécutifs chez GE Capital, où elle occupait principalement des fonctions opérationnelles et financières qui lui ont permis de développer une solide expérience dans le domaine des services financiers et transformationnels. Plus récemment, Ms. Chadwick était présidente et PDG de GE Capital Global Legacy Solutions. Auparavant, elle était contrôleur financier de GE Capital Americas et directrice financière de GE Capital Energy Financial Services. Elle possède également une solide expérience internationale.

Mme Chadwick sera placée sous la supervision de Marc Lautenbach, président et PDG de Pitney Bowes, et sera responsable des opérations financières de la société. Joseph Catapano qui agissait en qualité de directeur financier par intérim reprendra son poste de directeur comptable.

« Ana a l’habitude de traiter des situations financières et opérationnelles complexes et créer de la valeur. Elle est intelligente, animée d’un formidable esprit d’équipe, et elle s’intègrera parfaitement bien à la culture de Pitney Bowes », a déclaré M. Lautenbach. « Je suis vraiment ravie qu’Ana rejoigne notre équipe. »

« Pitney Bowes est une marque emblématique qui s’est transformée à grande allure et est prête à faire ce que très peu d’entreprises ont fait », a fait savoir Mme Chadwick. « Au fur et à mesure que je me familiarise davantage avec Pitney Bowes, il apparait clairement que la société a d’énormes opportunités à saisir. Je suis extrêmement enthousiaste de rejoindre Pitney Bowes en ce moment important. »

Mme Chadwick a obtenu une Licence-ès-Lettres en Économie (matière dominante) et Administration des affaires (matière secondaire) de l’American University à Washington, D.C. Elle fait partie du Conseil d’administration de Norwalk Community College Foundation et a été membre de plusieurs conseils internationaux, notamment chez Bank BPH, BAC/Credomatic JV et Colpatria JV.

À propos de Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE: PBI) est une société technologique mondiale dont les solutions d’entreprise supportent des milliards de transactions. Sa clientèle mondiale, qui compte 90 % des entreprises figurant au classement Fortune 500, se fie à l’exactitude et la précision des solutions, analyses et API proposées par Pitney Bowes dans l’e-commerce (exécution des commandes, expéditions et retours), y compris à l’international, la gestion du courrier et des expéditions, les services de tri préliminaire et le financement. Depuis un siècle, Pitney Bowes innove et conçoit des technologies qui simplifient la réalisation de transactions commerciales en toute précision. Pour en savoir plus, rendez-vous Pitney Bowes, the Craftsmen of Commerce, www.pitneybowes.com.

