Avertissement sur les bénéfices de Pittards ; hausse des primes de R&Q

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Pittards PLC - Producteur de cuir et d'articles en cuir basé à Yeovil, Somerset - Le bénéfice avant impôt pour 2022 sera inférieur aux attentes du marché, car un "certain nombre de facteurs" ont nui à ses performances dans la dernière partie de l'année. La société a subi une perte de 1,5 million de dollars dans la dernière partie de l'année, en raison de la faiblesse de la livre après le mini-budget qui a nui à ses activités au Royaume-Uni, dans un contexte de découvert libellé en dollars et de couvertures arrivant à échéance. "Les revenus en dollars américains représentent une proportion élevée des ventes et la stratégie de couverture du groupe implique une combinaison de couvertures à terme en USD et un découvert en USD, qui vise à donner à l'entreprise le temps d'ajuster les prix de vente et les coûts en cas de changement de la valeur de la livre sterling", explique Pittards. Elle ajoute que les ventes ont été plus faibles au dernier trimestre de 2022, dans un contexte de déstockage des clients avant Noël et un Nouvel An chinois précoce.

----------

R&Q Insurance Holdings Ltd - assureur non-vie spécialisé - Salue une "année record" pour l'offre F&Q Accredited en 2022. Les primes brutes souscrites augmentent de 80%, passant de 1,0 milliard de dollars à 1,8 milliard de dollars. Le revenu des frais de programme fait un bond de 78 %, passant de 45 millions USD à 80 millions USD. En outre, elle vendra 40% de la branche Tradesman à Roosevelt Road Capital Partners LLC, l'actionnaire de contrôle des 60% restants. "La contrepartie totale s'élève à 47 millions USD, sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture basés sur les finances auditées de Tradesman en 2022. Environ 41 millions USD de la contrepartie seront payés en espèces à la clôture de la transaction et 6 millions USD supplémentaires seront payés sous la forme d'un billet à ordre de 2 ans. R&Q utilisera le produit de la transaction pour le fonctionnement général de l'entreprise et le remboursement de la dette", précise R&Q. Tradesman est un agent général de gestion.

----------

abrdn European Logistics Income PLC - fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen - La valeur du portefeuille passe de 807,4 millions d'euros à 758,7 millions d'euros à la fin de l'année. La baisse est due aux "mouvements de rendement vers l'extérieur à l'échelle du marché en raison de la hausse des taux d'intérêt". La valeur nette d'inventaire par action chute de 8,0 % à 118,9 cents, contre 129,2 cents à la fin septembre. "L'évaluation du portefeuille a chuté au cours du dernier trimestre de 2022 en raison de la sortie des rendements immobiliers et de l'affaiblissement des valeurs dans toutes les parties du secteur immobilier, conséquence de la hausse rapide des taux des banques centrales. Malgré cela, le portefeuille a démontré sa résilience face aux baisses plus importantes observées dans le secteur coté plus large, reflétant l'emplacement stratégique de nos actifs, la force du marché professionnel soutenu par des taux d'inoccupation historiquement bas et le fait que la majorité de nos baux sont soumis à une indexation annuelle. Alors que nous nous attendons à ce que l'incertitude macroéconomique persiste au cours du premier semestre 2023, l'insuffisance critique de l'offre d'espaces de catégorie A et la reconfiguration continue de la chaîne d'approvisionnement devraient soutenir la croissance continue des loyers", déclare Troels Andersen, gestionnaire de fonds chez abrdn.

----------

Regional REIT Ltd - société d'investissement immobilier - Annonce un dividende de 1,65 pence par action pour le quatrième trimestre, soit un versement total pour 2022 de 6,6 pence, en hausse par rapport à 6,5 pence. Déclare que les loyers payés au quatrième trimestre s'élèvent à 97,2%, ou 97,9% en incluant les ajustements pour les loyers mensuels. Pour l'année, le loyer payé est de 98,4 %, ou 98,6 % en tenant compte de ceux sur les loyers mensuels. La valeur du portefeuille tombe à 789,5 millions de GBP en 2022, contre 906,1 millions de GBP en 2021. "Bien que, comme ailleurs dans le secteur de l'immobilier commercial, les évaluations des biens aient subi l'impact négatif de l'environnement macroéconomique au cours de la période, sur le plan opérationnel, la société a obtenu de bons résultats", déclare le PDG Stephen Inglis.

----------

Trident Royalties PLC - société de redevances minières et de streaming - L'opérateur de l'actif lithium Thacker Pass Lithium Americas Corp a reçu une "lettre d'achèvement substantiel" du bureau des programmes de prêts du ministère américain de l'Énergie pour la demande de soutien financier pour le projet. La lettre indique que la demande " contient tous les renseignements nécessaires pour effectuer une évaluation de l'admissibilité " au programme de prêts pour la fabrication de véhicules à technologie avancée du ministère. Si LAC se voit proposer le prêt, il s'attend à ce que 75 % des coûts d'investissement de la construction de Thacker soient financés. Il s'ajouterait à une prise de participation de 650 millions USD par General Motors Co dans le cadre d'un accord d'approvisionnement. "Avec le financement attendu du programme de prêt ATVM, combiné à l'investissement en actions de 650 millions USD de GM et à l'encaisse, LAC s'attend à avoir décroché le financement nécessaire pour réduire considérablement les risques liés à la construction de la phase 1 du col Thacker", déclare Trident. Trident détient un intérêt de 60 % dans une redevance de revenu brut sur la totalité du Thacker Pass. En outre, Trident conclut avec Franco-Nevada Corp un accord de redevances sur l'or portant sur la vente de redevances sur l'or de pré-production. Cette opération génère un produit pouvant atteindre 15,6 millions USD. "La transaction a permis à Trident d'obtenir un rendement important sur son investissement initial, tout en équilibrant l'exposition à l'or au sein de son portefeuille et en renforçant davantage le bilan de la société en vue d'acquisitions ultérieures", ajoute Trident.

----------

Pembridge Resources PLC - société minière axée sur le cuivre - La production d'or en 2022 augmente de 3,3 % pour atteindre 12 168 onces, contre 11 783 onces un an plus tôt. La production d'argent s'améliore de 0,4 %, passant de 135 354 à 135 878 onces. La production de cuivre payable pour 2022 s'élève à 28,9 millions de livres, en hausse de 13 % et conforme aux prévisions de 28,0 millions à 31,0 millions. "Les ventes de cuivre ont augmenté au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de 2022, par rapport aux mêmes périodes en 2021", indique Pembridge. Guides pour la production de cuivre de 2023 entre 31 et 34 millions de livres. Déclare que Greg McKnight quitte son poste de président avec effet au 15 mars. Joe Phillips remplacera McKnight. "Phillips a plus de 45 ans d'expérience dans la construction, la mise en service et l'exploitation de projets miniers dans 13 pays sur 5 continents. Au cours de sa carrière, il a dirigé la construction, la mise en service et l'exploitation de 11 usines et opérations minières, qui ont toutes atteint ou dépassé les capacités prévues", ajoute M. Pembridge. Phillips est un administrateur actuel.

----------

Ascent Resources PLC - société d'énergie et de ressources naturelles axée sur l'Amérique latine et l'Europe - signe un accord de collaboration avec Beryl International (Pty) Ltd qui verra duo "identifier et potentiellement financer" deux opportunités de métaux ESG en Amérique latine, ainsi que de nouvelles opportunités africaines introduites par Beryl. "La société estime qu'un certain nombre d'opportunités contenues dans l'inventaire des investissements en ressources naturelles de Beryl en Afrique du Sud sont thématiquement cohérentes avec la stratégie d'Ascent d'acquérir des entreprises de traitement de l'énergie et des ressources qui proposent une génération rapide de flux de trésorerie, un investissement en capital modeste, un faible risque géologique et, surtout, qui sont cohérentes avec les priorités fondamentales de la société dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance", ajoute Ascent. "Ascent et Beryl collaboreront en vue d'identifier et de décrocher des opérations de traitement des ressources en Afrique, qui devraient typiquement présenter un risque géologique relativement faible et l'opportunité d'être génératrices de trésorerie à court terme avec une voie vers la rentabilité dès la première année d'exploitation." Beryl souscrit pour 1,0 million GBP d'actions Ascent à quatre pence chacune.

----------

Gensource Potash Corp - société de développement d'engrais basée en Saskatchewan, Canada - Noue une "nouvelle relation d'affaires" avec la Première Nation indigène Nekaneet. "Gensource est fière d'accueillir Nekaneet en tant que partenaire commercial dans son objectif de mettre en œuvre des systèmes de production de potasse modulaires et évolutifs respectueux de l'environnement. Être un partenaire dans le développement durable des ressources signifie participer à la prise de décisions d'affaires pour la création de richesse au profit d'une communauté autochtone et d'une province en pleine croissance ", déclare Gensource. L'accord prévoit que Nekaneet obtiendra une participation au capital de Gensource, donc un intérêt dans les projets de potasse de l'entreprise en Saskatchewan.

----------

Helium One Global Ltd - Explorateur primaire d'hélium axé sur la Tanzanie - Conclut un accord de coopération avec Noble Helium Ltd qui verra le duo "coopérer pour trouver et décrocher un appareil de forage approprié, des services associés et organiser la logistique" pour la campagne de forage.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.