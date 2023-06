(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Horizonte Minerals PLC - Société de nickel développant deux actifs au Brésil - Annonce qu'une étape importante a été franchie dans la construction de son projet de nickel Araguaia, détenu à 100%, au Brésil, suite à la livraison réussie sur site du four rotatif, un élément clé à long terme. Jeremy Martin, directeur général, déclare : "Le four rotatif est un élément clé du processus de production à Araguaia. Sa livraison en toute sécurité sur le site est donc une étape importante dans le calendrier de construction, étant donné qu'il s'agit de l'un des principaux éléments à long terme."

Touchstone Exploration Inc - Société pétrolière et gazière basée à Calgary, Canada, qui se concentre sur Trinité-et-Tobago - Fait le point sur la construction de l'installation de Cascadura et sur les essais de production de Royston-1X, dans lesquels elle détient une participation directe de 80 %. Dit que la construction de l'installation de gaz naturel et de liquides de Cascadura progresse et que le deuxième essai de production du puits Royston-1X est terminé. Elle note que la production s'est écoulée vers la surface à des taux non commerciaux. Elle indique que cette partie de la formation semble être un réservoir à faible perméabilité et qu'il n'y aura pas d'autres essais. Elle ajoute que le prochain test de puits visera un intervalle brut de 106 pieds à l'intérieur de la nappe intermédiaire, qui est la cible principale du puits.

Directa Plus PLC - fabricant de produits à base de graphène basé à Londres - a obtenu deux nouveaux brevets italiens, le brevet EP, qui concerne l'"appareil de traitement des matériaux par plasma", et le brevet ET, qui concerne la "composition comprenant du graphène pour le traitement d'articles textiles". Directa Plus déclare que cela représente un pas en avant dans sa stratégie de propriété intellectuelle et protège le processus de production unique de l'entreprise ainsi que l'évolution de sa technologie du graphène. Le portefeuille de propriété intellectuelle de Directa Plus comprend désormais 22 familles de brevets, avec 84 brevets accordés et 38 brevets en instance, selon la société.

Pittards PLC - Producteur de cuir et d'articles en cuir basé à Yeovil, dans le Somerset - déclare que les conditions de la restructuration des facilités de crédit existantes pour ses activités au Royaume-Uni ont été convenues avec la Lloyds Bank, pour un montant d'environ 10,1 millions de livres sterling. Les facilités de découvert existantes ont été restructurées en un prêt à terme de deux ans d'un montant de 7,7 millions de livres sterling, les autres facilités restant largement inchangées. Les nouvelles facilités de crédit proposées sont subordonnées à la réalisation par la société d'une levée de fonds de 1,5 million de livres sterling. La société indique que les plans pour la levée de fonds sont en cours et comprennent des discussions avec un investisseur de premier plan.

Mais il prévient que si la société n'était pas en mesure de mener à bien cette levée de fonds, les perspectives de récupération de la valeur, le cas échéant, par les actionnaires seraient incertaines. Elle ajoute que l'audit des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ne sera pas achevé à temps pour satisfaire aux règles d'admission à la cote de l'AIM. Par conséquent, la négociation des actions sera suspendue le 3 juillet.

