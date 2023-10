Pivotree Inc. est une entreprise canadienne qui se consacre au commerce sans friction et se concentre sur le commerce électronique, la gestion des données de référence (MDM), le cloud, la cybersécurité et les solutions de chaîne d'approvisionnement. La société est un fournisseur de bout en bout qui soutient ses clients depuis la stratégie, la sélection de la plateforme, le déploiement et l'hébergement jusqu'au soutien continu. Elle fonctionne comme une ressource unique pour aider les entreprises à s'adapter dans un paysage de commerce numérique. Ses clients choisissent des solutions et conçoivent, construisent et connectent des systèmes critiques pour fonctionner dans une entreprise de commerce. La société offre ses services à environ 170 marques et entreprises de commerce électronique (B2C) et de commerce électronique (B2B). La société opère en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Asie-Pacifique (APAC). La société opère à travers deux segments : l'Amérique du Nord et l'Europe.

Secteur Services et conseils en informatique