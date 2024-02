Pixelworks, Inc. est un fournisseur de semi-conducteurs de traitement visuel et de solutions logicielles qui permettent d'améliorer la qualité et l'expérience visuelle dans une variété d'applications. Ses principaux marchés cibles sont la téléphonie mobile (smartphones et tablettes), la maison et l'entreprise (projecteurs, enregistreurs vidéo personnels et dispositifs de diffusion en continu) et le cinéma (création, remasterisation et diffusion de contenu vidéo numérique). Elle propose ses produits dans deux catégories : Matériel de semi-conducteurs et Licences de logiciels et de plates-formes. Ses produits matériels à semi-conducteurs comprennent des circuits intégrés de processeurs visuels pour les appareils mobiles, des processeurs d'images pour les projecteurs numériques et des circuits intégrés de transcodage pour les lecteurs multimédias et les enregistreurs de décodeurs. Ses produits de licence de logiciels et de plates-formes comprennent le logiciel Pixelworks Pro et la plate-forme TrueCut Motion. Ses principales technologies de traitement visuel comprennent MotionEngine, le traitement de l'affichage basé sur l'intelligence artificielle, la mise à l'échelle avancée, etc.