Pixium Vision : Documents relatifs à l'augmentation de capital avec maintien du DPS de juin 2020

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

Durant ces derniers mois, Pixium Vision a annoncé plusieurs résultats positifs avec son Système Prima chez les patients souffrant de forme sèche de Dégénérescence Maculaire liée à l'Age (DMLA), pathologie majeure du vieillissement et sans solution à ce jour.

Les résultats obtenus chez les cinq patients implantés en France ont été communiqués et sont meilleurs qu'anticipés. Ainsi, chez tous les patients, où aucune vision centrale n'était possible, le Système Prima a permis de restituer une perception visuelle, permettant chez la plupart d'entre eux, d'identifier des lettres et des séquences de lettres. Après 18 mois et avec l'introduction de lunettes de deuxième génération (Prima 2), l'acuité visuelle des patients a été améliorée d'au moins trois lignes. Un résultat remarquable qui a permis de compléter la préparation de l'étude pivot PRIMAvera. L'étude de faisabilité du Système Prima en France suspendue du fait de la pandémie de Covid-19 a pu reprendre début juin.

Aux Etats-Unis, le Système Prima a été implanté et activé avec succès sur deux patients. Le recrutement et le suivi, suspendus du fait de la pandémie de Covid-19, reprendrons dès que possible dans les deux centres investigateurs : UPMC à Pittsburgh et Bascom Palmer à Miami.

L'ensemble des données obtenues nous permettent de préparer notre programme de développement clinique ambitieux en Europe et aux Etats-Unis. Le protocole de l'étude pivot PRIMAvera est prêt à être soumis aux autorités réglementaires. PRIMAvera qui devait démarrer en fin d'année 2020 pourrait subir un léger retard compte tenu de la situation de crise liée au Covid-19. Cette étude permettra d'obtenir les autorisations de mise sur le marché et soutiendra les démarches commerciales et le lancement du produit sur les marchés européens et américains.

Pour poursuivre le développement de Pixium Vision, nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qui permet d'associer l'ensemble de nos actionnaires à la réussite du Système Prima en Europe et aux Etats-Unis. Bpifrance et Sofinnova, investisseurs historiques de Pixium Vision, accompagnent cette opération attestant ainsi de leur soutien actif et de leur forte conviction quant au potentiel de notre technologie unique.

Le produit de cette levée de fonds d'environ 7,8 M€ nous permettra de financer :

la poursuite les études de faisabilité aux Etats-Unis et en France, conformément au protocole ;

la préparation et la mise en place de l'étude pivot PRIMAvera, préalable à l'obtention de l'approbation des autorités européennes et américaines.

Grâce à votre soutien, nous poursuivrons notre engagement auprès des patients atteints de DMLA afin de leur apporter des solutions fiables et durables leur permettant de retrouver leur autonomie et d'améliorer leur qualité de vie.

Je vous remercie de votre confiance en Pixium Vision.