Pixium Vision annonce la résiliation de l’accord de financement par voie d’obligations convertibles conclu avec ESGO, investisseur américain spécialisé dans la santé

La résiliation n'entraînera pas de pénalités pour Pixium Vision

Le tirage de la première tranche de 5,5 millions d’euros relative au financement a eu lieu au mois de juillet 2022

Paris, France,13 janvier 2023 - 21h00 CET- Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ce jour la résiliation de l’accord relatif à un financement par voie d’émission d’obligations convertibles conclu avec European Select Growth Opportunities Fund (ci-après l’« Investisseur » ou « ESGO »), investisseur américain spécialisé dans le domaine de la santé.

Selon les modalités de l'accord, aucune pénalité ne sera appliquée à Pixium vision suite à cette résiliation.

Cet accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « Obligations ») pour un montant nominal maximal de 30 millions d'euros, sans intérêt et sans bons de souscription d’actions, sur une durée maximale de 36 mois, avait été conclu en juillet 2022. La première tranche de 550 obligations, d'un montant nominal de 5,5 millions d’euros, a été émise par la Société et souscrite par l'Investisseur le 13 juillet 2022. À ce jour, 316 obligations sont encore en circulation et n’ont pas encore été converties ; ce qui signifie que la somme de 3,16 millions d’euros peut être convertie jusqu’au 13 juillet 2023 ou remboursée en numéraire à 109 %. Les bons de souscription en circulation prendront fin sans délai.

Pixium Vision dispose d’une visibilité financière jusqu’à la fin du T2 de 2023 et explore différentes pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses ambitions stratégiques.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision ; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision

Contacts

Pixium Vision

Offer Nonhoff

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations presse



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

+41 76 735 01 31

Pièce jointe