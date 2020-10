Pixium Vision annonce sa position de trésorerie au 30 septembre 2020

Paris, le 22 octobre 2020 – 18:00 CEST - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce une position de trésorerie de 13,3 millions d’euros au 30 septembre 2020 et communique sur ses principaux développements.

Synthèse du tableau de flux de trésorerie In K euros 30/09/2020 30/09/2019 Trésorerie, équivalents de trésorerie au 1er janvier 6 791,5 15 629,4 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie 6 515,3 (8 609,3) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (4 213,2) (7 668,7) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement 222,5 (26,7) dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 10 506,0 (913,8) Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 13 306,8 7 020,1

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours des neuf premiers mois de 2020 s’est élevée à 4,2 millions d’euros contre 7,7 millions d’euros un an auparavant. Durant le deuxième trimestre 2020, le Groupe a été contraint de différer ses activités cliniques et a dû suspendre ses commandes auprès de ses fournisseurs clefs pour la production des dispositifs dans le cadre du développement clinique en cours. En conséquence, la consommation de trésorerie a reculé de près de 45% par rapport à l'an passé. Depuis la société a repris ses études cliniques en attendant l’autorisation d’ici la fin de l’année de lancer son étude pivotale.

Au 30 septembre 2020, les investissements ne sont pas significatifs et liés essentiellement à des achats de matériels industriels et de laboratoire. A noter que le Groupe s’est fait rembourser la somme de 0,3 million d’euros correspondant aux cautions de financement versées dans le cadre de l’emprunt obligataire avec Kreos Capital. Pour rappel, cet emprunt obligataire a été entièrement remboursé au début du mois de septembre 2020.

A la fin du troisième trimestre 2020, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 10,5 millions d’euros. Au cours du troisième trimestre 2020, le Groupe a réalisé une augmentation de capital pour un montant brut de 7,3 millions d’euros. De plus, dans le cadre de sa participation au projet de R&D Structurant des Pôles de Compétitivité « Sight Again », Bpifrance Financement a accordé à Pixium Vision les aides attachées aux étapes clé n°3 et n°4 pour un montant global de 2,7 millions d’euros. Ces aides sont accordées sous forme de subventions pour 0,5 million d’euros et d’avances remboursables pour 2,3 millions d’euros. Par ailleurs, le Groupe a souscrit à un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 2,5 millions d’euros.

Au total, au 30 septembre 2020, la trésorerie de Pixium Vision s’élevait à 13,3 millions d’euros comparé à 6,8 millions d’euros au 1er janvier 2020. Le montant du cash actuel avec le financement ESGO permet à la société de financer son activité jusqu’à la fin de l’année 2021.

