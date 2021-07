COMMUNIQUE DE PRESSE

Pixium Vision annonce ses résultats financiers du premier semestre 2021 et fait le point sur ses activités

Trésorerie au mercredi 30 juin 2021 : 10,1 millions d’euros

L’étude pivot européenne PRIMAvera du Système Prima est en cours

Pixium Vision a nommé Offer Nonhoff, dirigeant expérimenté de dimension internationale, au poste de directeur financier

Évènement ultérieur à la période – 8 millions d’euros de transaction de type PIPE (Private Equity) avec de nouveaux investisseurs américains sécurisent la visibilité financière de Pixium Vision jusqu’à la fin 2022.

Paris, 27 juillet 2021 – 7h00 CET - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ses résultats financiers au titre du premier semestre de l’exercice 2021. Les comptes du premier semestre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Pixium Vision le 26 juillet 2021.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la poursuite de la transformation de Pixium Vision d'une activité de recherche à une activité commerciale et d’avoir franchi plusieurs étapes majeures au premier semestre 2021. Sur le plan clinique, nous progressons bien grâce à l’étude pivot PRIMAvera de notre Système Prima pour la vision bionique, et nous avons obtenu des financements supplémentaires octroyés par des investisseurs américains afin de garantir le succès de nos programmes cliniques ».

« Ce résultat s’appuie sur une solide position financière de 10,1 millions d’euros de trésorerie à fin juin 2021, à cela s’ajoute 8 millions d’euros levés grâce à une augmentation de capital permettant d’assurer le financement jusqu'à fin 2022. Nous nous appuyons désormais sur cette coopération fructueuse avec des investisseurs américains afin d’envisager une introduction au NASDAQ » a ajouté Offer Nonhoff, Directeur Financier de Pixium Vision.

Résultat semestriel 2021 - Extraits

Synthèse du compte de résultat En milliers d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Produits opérationnels 1 801,0 1 250,7 +44,6 % Charges opérationnelles courantes (6 636,8) (4 524,4) +46,7 % Recherche et Développement (3 692,0) (2 860,1) +29,1 % Frais généraux (2 944,8) (1 664,3) +76,9 % Résultat opérationnel (4 835,8) (3 273,7) +47,7 % Résultat net (5 551,3) (3 802,3) +46,0 % Résultat net par action (0,12) (0,15)

Page 1 / 4

Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d'euros S1 2021 S1 2020 Trésorerie, équivalents de trésorerie à l’ouverture 10 566,0 6 791,5 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (434,5) (1 787,1) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (6 115,4) (2 787,8) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (32,0) 163,7 dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 5 712,9 837,0 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 10 131,4 5 004,4

Point sur l’activité de Pixium Vision

Pixium Vision a poursuivi ses progrès en matière clinique et commerciale au premier semestre 2021, notamment avec l’implantation des premiers patients dans le cadre de l’étude pivot européenne PRIMAvera évaluant la sécurité et l'efficacité du Système Prima chez les patients affectés par la Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

La société a également annoncé des résultats particulièrement convaincants issus de l’étude française de faisabilité démontrant que, grâce aux nouvelles lunettes transparentes Prima, les patients pouvaient utiliser de façon simultanée la vision centrale prothétique générée grâce au Système Prima et leur vision périphérique résiduelle. En effet, l’utilisation du grossissement électronique a permis aux patients d’atteindre un niveau d’acuité visuelle compris entre 20/63 à 20/98, bien meilleur que celui de 20/200, considéré comme le seuil de cécité.

Pixium Vision a continué de mettre en œuvre sa stratégie, malgré l'abandon du projet de rapprochement avec Second Sight. Pixium Vision a annoncé un plan ambitieux visant à capitaliser sur l’intérêt porté par les investisseurs américains et à renforcer sa présence sur cet important marché, ainsi qu'à faire appel à une banque d'investissement américaine de renom pour envisager une éventuelle cotation au NASDAQ.

Analyse des résultats du premier semestre 2021

Les produits opérationnels s'élèvent à 1,8 million d'euros et se composent essentiellement d'un Crédit d'Impôt Recherche (CIR) d'un montant de 0,9 million d'euros et de 0,8 million d'euros d'indemnités contractuelles versées par Second Sight Medical Product Inc (SSMP). Ces indemnités ont été versées suite à la résiliation unilatérale par SSMP du protocole d'accord conclu le 5 janvier 2021 entre les deux sociétés.

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) courantes se sont élevées à 3,69 millions d’euros contre 2,86 millions d’euros l’année précédente. Pendant le premier semestre 2021, Pixium Vision a renforcé son équipe médicale et ouvert plusieurs centres en Europe dans le cadre de son étude PRIMAvera. En outre, le Groupe a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour assurer la progression de ses études cliniques en cours.

Les frais généraux courants (G&A) se sont élevés à 2,94 millions d’euros au premier semestre 2021 contre 1,66 millions d’euros au premier semestre 2020. Les frais généraux ont augmenté de 76,9 % au premier semestre 2021. Cette hausse s’explique principalement par les frais que le Groupe a engagé dans des conseils juridiques afin de préparer son rapprochement avec la société américaine Second Sight Medical Products, Inc.

Au premier semestre 2021, le Groupe n'a pas engagé de dépenses marketing et commerciales.

Le Résultat Opérationnel affiche une perte de 4,84 millions d’euros plus élevée que celle du premier semestre 2020 (3,27 millions d’euros). Le Résultat net semestriel affiche une perte de 5,55 millions d’euros (contre une perte de 3,80 millions d’euros au premier semestre 2020). La perte par action est de 0,12 €, en baisse par rapport à celle de 0,15 € par action enregistrée au premier semestre 2020.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles a augmenté pour atteindre 6,1 millions d’euros au premier semestre 2021 contre 2,8 millions d’euros au premier semestre 2020. La hausse des sorties nettes de fonds résulte du lancement de l'étude PRIMAvera, de la poursuite de l’étude de faisabilité américaine, de même que des dépenses relatives à la préparation du rapprochement d'entreprise avec Second Sight Medical Products Inc. La base de comparaison au premier semestre 2020 était également particulièrement basse due au ralentissement des activités lié au COVID-19 durant l’année 2020.

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 5,7 millions d’euros au premier semestre 2021. Ils reflètent principalement le tirage de 5 tranches ORNAN pour un total de 6,25 millions d'euros de produits bruts au titre de son accord avec ESGO. A la suite du tirage de la dernière tranche le 12 mai 2021, il n'y a plus de bons de souscription en circulation, la totalité du financement de 10 millions ayant été mobilisée.

Pixium Vision clôture le 1er semestre 2021 avec une position nette de trésorerie de 10,1 millions d’euros contre 5,0 millions d’euros un an plus tôt.

Ultérieurement à la fin de la période, le 13 juillet 2021, Pixium Vision a accru son solde de trésorerie par une augmentation de capital d'environ 8,0 millions d'euros en produit brut et d'environ 7,4 millions d'euros en produit net.

Contacts

Pixium Vision

Offer Nonhoff

Chief Financial Officer investors@pixium-vision.com Media relations LifeSci Advisors Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Investor Relations LifeSci Advisors Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

+41 76 735 01 31

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son Système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations: http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez nous sur @PixiumVision ; www.facebook.com/pixiumvision www.linkedin.com/company/pixium-vision

Pixium Vision est coté sur Euronext Growth Paris ISIN : FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX

Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext GROWTH ALLSHARE Les actions Pixium Vision sont éligibles PEA-PME et FCPI

Avertissement

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 3 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0350 le 24 avril 2020, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf- france.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).

Pièce jointe