Pixium Vision : convoque une assemblée générale extraordinaire le 15 février

Pixium Vision SA a annoncé que l’assemblée générale extraordinaire de la Société (AGE) se tiendra le 15 février 2023 à 14h CET, à son siège parisien et en présentiel. Cette société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome a convoqué cette AGE pour demander l'approbation de ses actionnaires pour diverses options de financement. Elle devra continuer à chercher des financements afin notamment de poursuivre ses activités cliniques et de recherche.



Les actionnaires devront délibérer quant à l'approbation d'une réduction du capital social de Pixium Vision en raison des déficits constatés. Cette réduction se fera sur la valeur nominale de chacune des actions de la société, qui passeront de 0,06 euro à 0,02 euro. Pixium précise qu'une fois validée par le conseil d'administration, cette opération purement technique n'aura aucune incidence sur sa valeur boursière ni sur le nombre d'actions en circulation, qui resteront inchangés.



Les actionnaires devront également statuer sur l'approbation d'un regroupement des actions de la société par 50, qui aura pour but de réaligner le prix des actions de la société avec les contraintes du marché et les attentes des investisseurs, et ainsi réduire la volatilité du cours de l'action.