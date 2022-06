Pixium Vision élargit son Conseil d’administration avec la nomination d’Anja Krammer et de August Moretti

Paris, France, 24 juin 2022 - 07h00 CET - Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX), une société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui la nomination de deux nouveaux membres à son Conseil d’administration : Anja Krammer et August Moretti.

Entrepreneuse et cheffe d’entreprise de renommée mondiale, Mme Krammer a cofondé plusieurs startups et bénéficie d’une grande expérience dans l’élaboration et le déploiement de stratégie au sein des entreprises de santé et de technologie. M. Moretti est un dirigeant chevronné du secteur de la finance : il a levé près de deux milliards de dollars américains de capitaux et effectué 54 trimestres de rapports SEC en tant que Directeur Financier dans nombre d’entreprises pharmaceutiques.

« C’est avec un immense plaisir que nous accueillons Anja et August au sein de notre Conseil d’administration. Leur expertise et leurs compétences réunies contribueront à renforcer le leadership de Pixium Vision », s’est réjoui Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision. « L’élargissement de notre Conseil d’administration arrive à un moment décisif pour l’entreprise, alors que nous sommes sur le point de commercialiser notre système Prima en Europe, et que nous continuons en parallèle, à sensibiliser les investisseurs aux États-Unis à notre technologie innovante et à notre mission : améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de maladies dégénératives de la rétine. »

Ces nouvelles nominations portent à huit le nombre de membres du Conseil d’administration de Pixium Vision, le président inclus.

« Je suis ravi qu’Anja et August rejoignent le Conseil d’administration de Pixium Vision, et nous nous réjouissons de travailler à leurs côtés », a ajouté Bernard Gilly, Président du Conseil d’administration de Pixium Vision. « Notre Conseil d’administration n’avait pas accueilli de nouveaux membres depuis 2017, et leurs compétences et expérience s’accorderont parfaitement avec celles de nos membres actuels. Parallèlement, nous continuons à établir un Conseil puissant doté des connaissances et qualifications nécessaires au développement de l’entreprise. »

À propos d’Anja Krammer

Anja Krammer est la Directrice Générale de Turn Biotechnologies, une société préclinique possédant une technologie ARNm exclusive visant à lutter contre les effets du vieillissement. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction et d’encadrement à responsabilités dans plusieurs entreprises de technologie et de santé, cofondé trois startups dans la Silicon Valley et acquis une expérience en matière de comité d’audit pour les sociétés cotées. Mme Krammer est titulaire d’une licence de l’Université de Caroline du Sud et d’un certificat de commerce international de la Sorbonne.

À propos d'August Moretti

August Moretti est le Directeur Financier de 4D Molecular Therapeutics, une entreprise de thérapie génique cotée en bourse. Avant d’exercer cette fonction, il a été Directeur Financier d’Assertio Therapeutics, une société pharmaceutique spécialisée cotée en bourse. Avant cela, il a été Directeur Financier d’Alexza Pharmaceuticals, une société spécialisée dans les sciences de la vie elle aussi cotée en bourse. M. Moretti a débuté sa carrière en pratiquant le droit des sociétés et des valeurs mobilières. Il est titulaire d'un diplôme de droit de la Harvard Law School et d'une licence en économie de l'université de Princeton.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du Système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que: l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University Hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.



Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus.

