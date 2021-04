Pixium Vision : 2020 Annual Report

2.1.11 Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires au regard de leur volume et de leur complexité......

1.5.4 Risques liés aux partenariats et collaborations stratégiques actuels et futurs.........................................................

1.5.1 Risques liés à l'acquisition et à la protection des brevets et autres droits de propriété intellectuelle....................

REMARQUES GÉNÉRALES

DEFINITIONS

Dans le présent rapport annuel, et sauf indications contraires, les termes « Pixium », « Pixium Vision », la « Société » ou le « Groupe » désignent la société Pixium Vision.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent rapport annuel contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entendre », « devoir »,

ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire.

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et ces axes de développement dépendent de circonstances ou de faits dont la survenance ou la réalisation est incertaine.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le présent rapport pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit

une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

INFORMATIONS SUR LE MARCHE ET LA CONCURRENCE

Le présent rapport annuel contient, notamment à la section 2.1.1. « Principales activités », des informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Sauf indication contraire, les informations figurant dans le présent rapport relatives aux marchés et aux catégories de produits sont des estimations de la Société et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les informations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés obtiendrait les mêmes résultats. De plus, les concurrents de la Société pourraient définir les marchés et catégories d'une façon différente.

AUTRES

Pour la bonne compréhension du lecteur, le présent rapport annuel comporte un glossaire en annexe.

Les mots signalés lors de leur première apparition par un signe « * » figurent dans ce glossaire.

Par ailleurs, dans le présent rapport annuel le terme « Regroupement » fait référence au regroupement d'actions par six

décidé par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 24 avril 2014, prenant effet à compter de la première cotation des actions sur le marché réglementé Euronext à Paris.

