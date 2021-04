Pixium Vision :   Pixium Vision annonce sa position de trésorerie au 31 mars 2021 et fait le point sur ses activités et sa visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2021.

Pixium Vision annonce sa position de trésorerie au 31 mars 2021 et fait le point sur ses activités et sa visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 2021.

Paris, le 16 avril 2021 – 19:00 CEST - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce une position de trésorerie de 9,7 millions d’euros au 31 mars 2021 et communique sur ses principaux développements.

Synthèse du tableau de flux de trésorerie In K euros 31/03/2021 31/03/2020 Trésorerie, équivalents de trésorerie au 1er janvier 10 566,0 6 821,3 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (818,4) (1 990,7) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (3 639,4) (2 475,3) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (10,8) (5,9) dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 2 831,8 490,5 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 9 747,6 4 830,6

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours des trois premiers mois de 2021 s’est élevée à 3,6 millions d’euros contre 2,5 millions d’euros un an auparavant. La hausse de la consommation de trésorerie est principalement liée au lancement de l’étude clinique PRIMAvera en Europe et aux travaux initiés dans le cadre du projet de rapprochement avec la Société Second Sight Medical Products, Inc.1

Au premier trimestre 2021, les investissements ne sont pas significatifs et liés essentiellement à des achats de matériels industriels et de laboratoire.

Au 31 mars 2021, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 2,8 millions d’euros à la suite du tirage d’une tranche de 1,25 million d’euros puis de deux tranches de 1,0 million d’euro du financement mis en place avec ESGO.

Au total, au 31 mars 2021, la trésorerie de Pixium Vision s’élevait à 9,7 millions d’euros comparé à 10,6 millions d’euros au 1er janvier 2021. Compte tenu du montant de sa trésorerie actuelle et des sources de financement sécurisées, la Société dispose d’une visibilité financière jusqu’à la fin de l’année, voire jusqu’au début de l’année suivante.

Par ailleurs, Pixium Vision continue d’explorer plusieurs pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de son développement. La Société étudie en particulier plusieurs offres de financement reçues récemment et informera le marché, au moment opportun, des principales modalités de l’offre qu’elle déciderait de retenir et de soumettre à l’approbation des actionnaires à l’occasion de la prochaine assemblée générale si le calendrier de convocation de l’assemblée le permet.

Principaux développements du premier trimestre 2021

Le premier trimestre 2021 a été marqué par l’annonce de résultats cliniques positifs, la poursuite aux États-Unis, du recrutement des patients et du développement clinique du Système Prima, dispositif innovant dans la prise en charge de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA).

Pixium Vision a annoncé les résultats positifs du suivi de 24 à 30 mois des patients équipés du Système Prima avec les lunettes de deuxième génération qui combinent vision naturelle périphérique et vision prosthétique. Le Système Prima a permis aux patients un gain minimal de 3 lignes d’acuité visuelle et jusqu’à 7 lignes chez certains patients.

Le 3 avril 2021, Pixium Vision a annoncé prendre acte de la décision prise par Second Sight Medical Products, Inc. de résilier unilatéralement le protocole d’accord conclu le 5 janvier 2021, bien que le protocole d’accord ne prévoyait pas une telle faculté. Le 8 avril 2021, Pixium Vision a reçu de Second Sight Medical Products, Inc. le paiement d’une somme de USD 1 million (soit environ 840.000 euros). La Société considère toutefois que ce paiement ne saurait être suffisant pour indemniser le préjudice qu’elle a subi du fait de cette résiliation unilatérale et entend saisir le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.





À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur

perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés

à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son Système Prima, son implant sous-rétinien

miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

