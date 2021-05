Pixium Vision annonce le tirage de la dernière tranche de 1,5 M€ de valeur nominale dans le cadre du contrat de financement avec ESGO

Paris, le 12 mai 2021 – 18h00 CET – Pixium Vision (FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre une vie plus autonome, annonce avoir procédé à l’émission de sa dernière tranche d’Obligations d’un montant nominal de 1,5 million d’euros correspondant à 150 Obligations, en demandant à European Select Growth Opportunities Fund (« ESGO »), investisseur basé aux Etats-Unis et spécialisé dans la santé, d’exercer 150 Bons d’Emission sur les 150 Bons d’Emission restants.

Cette annonce intervient conformément aux dispositions de l’accord avec ESGO relatif à un financement pour un montant nominal maximal de 10.000.000 euros sur une période de 30 mois annoncé le 6 novembre 20191.

Dans le cadre de ce contrat, la Société a émis, le 18 février 20202, 875 Bons d’Emission d’Obligations permettant l’émission d’un nombre maximum de 875 Obligations représentant un montant nominal maximum d’emprunt obligataire de 8.750.000 euros en cas d’exercice de la totalité des Bons d’Emission. Quatre tranches de 1.250.000 euros de valeur nominale avaient été émises en novembre 2019, février 2020, mai 2020 et janvier 2021, deux tranches de 1.000.000 euros de valeur nominale émises en mars 2021 et une tranche de 1.500.000 euros de valeur nominale en avril 2021.

Après le tirage de la nouvelle tranche de 1,5 million d’euros, il n’existe plus de Bons d’Emission en circulation dans la mesure où l’intégralité du financement de 10 millions d’euros a été tirée3.

1 Communiqué de presse de la Société en date du 6 novembre 2019

2 Communiqué de presse de la Société en date du 19 février 2020

3 Conformément aux termes des accords conclus, ESGO disposait de la faculté de souscrire, à sa seule discrétion et sous réserve du respect de certaines conditions, plusieurs tranches d’Obligations qui représentaient désormais, après le tirage de la tranche d’avril 2021 (Cf communique de presse du 19 avril 2021), un montant maximal restant de 0,5 million d’euros (Cf. Communiqués de presse des 6 novembre 2019 et 12 juin 2020). Dans la mesure où le financement a été tiré en totalité, cette faculté disparaît.

Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext GROWTH ALL SHARES

