Pixium Vision : première implantation pour l'étude PRIMAvera

Pixium Vision grimpe de 7% après l'annonce de la réussite de la première implantation chez un patient de son Système Prima de vision bionique destiné aux patients atteints de la forme sèche de la DMLA, dans le cadre de l'étude pivot PRIMAvera.



Cette étude, lancée au quatrième trimestre 2020 et visant à confirmer la sécurité et les avantages du Système Prima, constitue également de la dernière étape clinique avant la demande d'autorisation de mise sur le marché européen.



La conception de l'étude PRIMAvera est basée sur les données positives générées par une étude de faisabilité française, démontrant la capacité du système à améliorer l'acuité visuelle des patients atteints de DMLA sèche.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.