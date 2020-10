Pixium Vision : organise une conférence virtuelle avec des experts reconnus par la communauté scientifique afin de présenter le Système Prima dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA sèche)

La conférence comprendra les présentations du Professeur José-Alain Sahel, de l'école de médecine de Pittsburgh University, et du Docteur Lisa C. Olmos de Koo, de University of Washington, ils feront un point sur les traitements actuels et les besoins médicaux non satisfaits chez les patients atteints de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA sèche). Le Professeur Sahel et le Dr Olmos de Koo répondront aux questions des participants à l'issue de la présentation.

que les implants rétiniens, la thérapie génique, les thérapies à partir de cellules souches et l'optogénétique.

Le Professeur Sahel est clinicien chercheur ; il mène des recherches sur la restauration de la vision dans les maladies dégénératives de la rétine. Ses recherches concernent plus particulièrement les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la dégénérescence de la rétine, le développement de traitements pour les maladies de la rétine actuellement incurables par des approches pharmacologiques, la thérapie génique, la thérapie à partir de cellules souches, et les prothèses rétiniennes. Il est le co-auteur de plus de 590 articles évalués par des pairs et détient plus de 40 brevets. Il a été récompensé à de nombreuses reprises et a notamment reçu le Trustee Award de la Foundation Fighting Blindness, le prix d'excellence pour la recherche sur la vision de l'Alcon Research Institute, le prix scientifique de la Fondation NRJ de l'Institut de France, et le prix Gund Llura Liggett de la Foundation Fighting Blindness. Il est membre de l'Academia Ophthalmologica Internationalis, de l'Académie des sciences de l'Institut de France, de l'Académie Léopoldine (Nationale Akademie der Wissenschaften - académie nationale des sciences allemande), de l'Académie des technologies (France) et de l'Association of American Physicians. Il est titulaire d'un Doctorat honoris causa de l'Université de Genève et a occupé une chaire au Collège de France. Le Professeur Sahel a cofondé les entreprises Fovea Pharmaceuticals, StreetLab, GenSight Biologics, Pixium Vision, Sparing Vision. Il est membre de plusieurs comités de rédaction, notamment celui de Science Translational Medicine.

Le docteur Lisa C. Olmos de Koo, M.D., MBA, est Associate Professor en ophtalmologie à University of Washington (UW), Seattle où elle dirige la Division Rétine. Auparavant, elle a été Assistant Professor en ophtalmologie au Doheny Eye Institute et à l'USC Roski Eye Institute de Keck School of Medicine, University of Southern California (USC) à Los Angeles.

Elle a obtenu sa licence en chimie à Harvard University. Pendant sa licence, elle met à profit ses congés d'été pour mener des recherches fondamentales en génétique ophtalmique au National Eye Institute, National Institutes of Health (NIH) à Bethesda, dans le Maryland. Elle a ensuite obtenu son diplôme de médecine au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, ainsi qu'un MBA de Rice University, également à Houston. Elle a effectué son internat à Georgetown University, Washington D.C., durant lequel elle a fait des séjours au Walter Reed Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Washington D.C., ainsi qu'au LV Prasad Eye Hospital à Hyderabad, en Inde. Elle a été résidente en ophtalmologie au célèbre Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) de Miami University, Floride, où elle a également effectué sa spécialisation en chirurgie vitréo- rétinienne. Elle a ensuite été sélectionnée pour un mandat prestigieux d'un an en tant que Chief Resident et Co-Director du service des traumatismes oculaires du BPEI.

Le Dr Olmos fait partie des rares chirurgiens au monde à réaliser des implants de prothèse rétinienne du système Argus II. Elle a été Primary Investigator au cours des essais cliniques du dispositif Argus II à l'USC. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'enseignement de l'ophtalmologie et occupe actuellement le poste de Retina Fellowship Program Director à l'UW, un poste qu'elle a déjà occupé à l'USC. Elle est rédactrice d'une chronique trimestrielle dans le magazine Retina Specialist et est professeur associée d'ophtalmologie à l'université nationale de