Pixium Vision organise une soirée portes ouvertes

destinée aux investisseurs, le 13 octobre 2022, à partir de 17 heures



Inscription obligatoire – nombre de places limité

Paris, France, 21 septembre 2022 - 07h00 CET- Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX), société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui l’organisation d’une soirée portes ouvertes pour les investisseurs le jeudi 13 octobre 2022.

L’événement aura lieu de 17h00 à 19h00 CET en français. Lloyd Diamond, directeur général, et Brian Burg, directeur de la R&D présenteront Pixium Vision et son Système Prima de vision bionique, les prochaines étapes cliniques et de développement et feront un point sur la forme sèche de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) ainsi que sur le paysage commercial. Il y aura également une visite guidée des laboratoires de Pixium Vision ainsi qu'une démonstration de la technologie. L’événement se terminera par un apéritif pendant lequel les invités pourront échanger avec l’équipe de Pixium Vision et mieux comprendre le fonctionnement du système Prima par le biais de la réalité virtuelle.

Le Système Prima, qui a le potentiel d'améliorer considérablement la vie des patients souffrant de DMLA sèche fait l'objet d’une étude pivot PRIMAvera dont l’objectif est de confirmer sa sécurité et ses bénéfices. PRIMAvera constitue la dernière étape clinique avant la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe. L’étude a été lancée au quatrième trimestre 2020 en France et compte désormais des sites cliniques en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie. Le recrutement des patients s’étant achevé récemment, l’objectif d’implanter tous les patients PRIMAvera d’ici à la fin de l’année 2022 devrait être atteint, et les résultats de l’étude PRIMAvera devraient être publiés vers la fin de l'année 2023.

Inscription :

La participation à l’événement est réservée aux investisseurs actuels.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire ici pour participer à l'événement, qui se tiendra dans les bureaux de Pixium Vision à Paris. Lors de l’inscription, il vous sera demandé de fournir une preuve d’actionnariat. Veuillez noter que le lien d’inscription sera supprimé une fois que toutes les places disponibles auront été réservées.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

Pour plus d’informations :

http://www.pixium-vision.com/fr

