Pixium Vision : visibilité financière jusqu'à fin 2022

Pixium Vision annonce une position de trésorerie de 10,4 millions d'euros au 31 mars, comparé à 14,5 millions au 1er janvier, lui permettant ainsi de dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2022.



La société de biotechnologies ajoute qu'elle continue d'explorer plusieurs pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de son développement et étudie en particulier plusieurs offres de financement reçues récemment.



Au moment opportun, Pixium Vision informera le marché des principales modalités de l'offre qu'elle déciderait de retenir et de soumettre à l'approbation des actionnaires à l'occasion de la prochaine AG si le calendrier de convocation de l'assemblée le permet.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.