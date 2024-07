Pizza Pizza Royalty Corp. détient, par l'intermédiaire de Pizza Pizza Royalty Limited Partnership (le Partenariat), les marques de commerce, les noms commerciaux et les autres propriétés intellectuelles utilisées par Pizza Pizza Limited (PPL) dans ses restaurants Pizza Pizza et Pizza 73 et dans ses activités de franchisage international. PPL est une société privée qui fournit des services et un soutien opérationnel aux exploitants de restaurants. Pizza Pizza est une entreprise de restauration franchisée qui opère principalement dans la province de l'Ontario, où elle est à la tête du segment des restaurants à service rapide (QSR). Sur les 652 restaurants Pizza Pizza, 646 sont franchisés ou licenciés, et six sont détenus et/ou gérés en tant que restaurants d'entreprise. Sur les 652 restaurants, 197 sont des établissements non traditionnels qui ont des heures d'ouverture et un menu limités. Le segment QSR compte environ 100 restaurants Pizza 73, principalement dans la province de l'Alberta. L'activité de Pizza 73 comprend également un centre de distribution alimentaire à Edmonton.